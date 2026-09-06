Саборци о смрти генерала Младића: „Трагедија за српски народ, али и поука“

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Смрт генерала Ратка Младића је трагедија за српски народ, али ће народ из ње извући поуку, поручују саборци генерала Младића.
„Реакција федерације је у најмању руку безобразна. Они су Расима Делића сахранили уз све највише државне почасти, а тај човјек је довео муџахедине у БиХ који су извршили стравичне злочине над српским борцима, српским народом и цивилима“, рекао је предсједник Управног одбора Удружења грађана „Први батаљон војне полиције Првог Крајишког корпуса“, Владо Палачковић.
Како кажу, генерал Младић је био и остао симбол борбе за слободу српског народа.
„То је трагедија за српски народ, а из те трагедије је српски народ извукао и извући ће поуку – да генерал Младић који је био и остао симбол борбе за слободу српског народа, буде вјечан у сјећањима бораца којима је командовао и утицао на то да се створи Република Српска, као гарант опстанка српског народа на овим просторима“, рекао је некадашњи припадник Војне полиције Првог Крајишког корпуса, Здравко Петровић.
Отац погинулог борца, Милорад Остојић поручује да народ који је остао, након оних који су изгубили своје животе, треба наставити даље са борбом, те у томе не смије посустати.
„Оно што је за нас свето, некоме ништа не представља. Ми смо ту да се боримо и послије оних који су дали своје животе, не само ради нас, него и ради њих, и да истрајемо а том путу. Нажалост, то је била трагедија, али мени је драго да видим да се окупљају његове колеге, и колеге нашег покојног сина, и да чувамо сјећање на њих“, рекао је отац погинулог борца Милорад Остојић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
5 ч1
Република Српска
6 ч0
Република Српска
8 ч0
Република Српска
9 ч1
Најновије
Најчитаније
19
43
19
38
19
33
19
26
19
26
Тренутно на програму