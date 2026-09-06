Вујић: Сахрана Младићу није обична сахрана, не можете људима забранити да дођу

Аутор:АТВ редакција
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Министар правде Србије Ненад Вујић каже за АТВ да сахрана генерала Ратка Младића није скуп ни обична сахрана и да се не може забранити људима да искажу пијетет и поштовање.
"Ово није скуп ни обична сахрана. Не можете забранити људима да искажу пијетет и поштовање. Оно што држава мора да уради, а то је да сви који то желе, могу да ураде на миран и достојанствен начин у складу са законима", рекао је Вујић за АТВ и додаје:
"Овдје је у питању поштовање људског достојанства. Пресудом некоме можете да ускратите слободу, казна престаје тренутком смрти. Људско достојанство је нешто што сви морају да поштују. Република Србија је обезбиједила да све буде безбједно и мирно и да свима онима који желе да искажу поштовање према генералу Младићу, да им то буде омогућено у безбједном окружењу и на достојанствен начин", рекао је Вујић.
Он поручује да је породица генерала Младића организатор и да је највећи терет на њима, а да Србија поштује ставове породице.
"Овдје се ради о њиховом члану породице и то мора да се поштује. Србија је предузела све мјере да то буде на достојанствен и миран начин и у складу са законима Републике Србије", каже Вујић.
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