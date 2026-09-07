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Порука из Њемачке након побједе АфД-а: Укинути санкције Русији!

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07.09.2026 07:44

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Учесници чекају почетак кампање АфД Саксонија-Анхалт у Магдебургу, Њемачка, у суботу 18. јула 2026.
Фото: Tanjug/AP/Klaus-Dietmar Gabbert

Њемачки политичар Сара Вагенкнехт, оснивач Алијансе Сахра Вагенкнехт – разум и правда, позвала је на укидање санкција Русији након побједе Алтернативе за Њемачку /АфД/ на регионалним изборима у покрајини Саксонија-Анхалт.

"Надам се да сада постоји већина у парламенту Магдебурга способна да промијени ток енергетске политике, укине санкције Русији, побољша квалитет образовања и спроведе радикалну реформу јавног медијског сервиса", рекла је Вагенкнехтова агенцији ДПА.

Вагенкнехтова, чија је странка прешла цензус од пет одсто и ушла у покрајински парламент, изразила је задовољство резултатом избора и истакла да се сада мора формирати коалиција са странком АфД јер би све друго била увреда гласачима.

Према прелиминарним резултатима, АфД је побиједио на регионалним парламентарним изборима у покрајини Саксонија-Анхалт са освојених 43,8 одсто гласова.

На изборима је учествовало 16 политичких странака и 398 кандидата.

Стручњаци се слажу да ће резултати избора у Саксонији-Анхалту, као и избори за Представнички дом Берлина и парламент Мекленбург-Западне Помераније заказани за 20. септембар, имати далекосежне посљедице и значајно утицати на политичке прилике у Њемачкој, преноси Срна.

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Тагови :

АфД

Њемачка

Русија

санкције

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