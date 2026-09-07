Радић: Ове године смо имали добру зимску сезону

Аутор:АТВ редакција
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Ове године смо имали добру зимску сезону за разлику од неких претходних двије или три сезоне у низу, рекао је је Марко Радић, руководилац Сектора за промоцију туризма у Туристичкој организацији Републике Српске.
"Биљежимо и даље посјете и генерално ево за седам мјесеци су рекордни резултати по посјетама, односно доласцима и ноћењима тако да имамо разлога за задовољство када је туризам у питању", рекао је Марко Радић.
Према његовим ријечима, нема сумње да ће 2026. година бити рекордна по питању доласка и ноћења туриста.
"Ове године смо имали добру зимску сезону за разлику од неких претходних двије или три сезоне у низу. То је донијело помак и повећање броја смјештајних капацитета",каже Радић.
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