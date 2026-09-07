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Радић: Ове године смо имали добру зимску сезону

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07.09.2026 08:44

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Марко Радић, , руководилац Сектора за промоцију туризма у Туристичкој организацији Републике Српске.
Фото: ATV

Ове године смо имали добру зимску сезону за разлику од неких претходних двије или три сезоне у низу, рекао је је Марко Радић, руководилац Сектора за промоцију туризма у Туристичкој организацији Републике Српске.

"Биљежимо и даље посјете и генерално ево за седам мјесеци су рекордни резултати по посјетама, односно доласцима и ноћењима тако да имамо разлога за задовољство када је туризам у питању", рекао је Марко Радић.

Према његовим ријечима, нема сумње да ће 2026. година бити рекордна по питању доласка и ноћења туриста.

"Ове године смо имали добру зимску сезону за разлику од неких претходних двије или три сезоне у низу. То је донијело помак и повећање броја смјештајних капацитета",каже Радић.

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Тагови :

Туристичка организација Републике Српске

Република Српска

туристи

туристичка сезона

Марко Радић

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