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Добој: Пожар у породичној кући, једно лице повријеђено

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07.09.2026 09:34

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пожар у кући прозор ватра
Фото: Pexel/ Alexander Zvir

Једно лице повријеђено у пожару у породичној кући на подручју Добоја, саопштено је из Полицијске управе Добој.

Пожар су јуче локализовали ватрогасци, а полицијском увиђају је присуствовао инспектор за експлозивне материје и послове заштите од пожара.

О свему је обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.

Добојска полиција јуче је ухапсила лице чији су иницијали Д.П. из овог града због наношења тјелесне повреде и угрожавања сигурности, као и лице Б.Ђ. због туче и физичког напада.

Из полиције наводе да је хапшењу претходио физички сукоба између ових лица током којег је Д.П. задало више удараца Б.Ђ, којем је пружена љекарска помоћ у Дому здравља у Добоју.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.

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Подијели:

Тагови :

Породична кућа

пожар

повријеђена једна особа

Ватрогасци

ПУ Добој

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