Добој: Пожар у породичној кући, једно лице повријеђено

Аутор:АТВ редакција
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Једно лице повријеђено у пожару у породичној кући на подручју Добоја, саопштено је из Полицијске управе Добој.
Пожар су јуче локализовали ватрогасци, а полицијском увиђају је присуствовао инспектор за експлозивне материје и послове заштите од пожара.
О свему је обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.
Добојска полиција јуче је ухапсила лице чији су иницијали Д.П. из овог града због наношења тјелесне повреде и угрожавања сигурности, као и лице Б.Ђ. због туче и физичког напада.
Из полиције наводе да је хапшењу претходио физички сукоба између ових лица током којег је Д.П. задало више удараца Б.Ђ, којем је пружена љекарска помоћ у Дому здравља у Добоју.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.
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