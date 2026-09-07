Logo

Познато када ће бити исплаћене увећане пензије у Српској

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
07.09.2026 10:25

Коментари:

0
Пензионери бање рехабилитација
Фото: Pexel/ Ionela Mat

У Републици Српској ће сутра, 08. августа, почети исплата увећане августовске пензије, саопштило је Министарство финансија.

"Министарство финансија Републике Српске информише јавност да ће сутра, 08.09.2026. године бити исплаћене увећане августовске пензије у Републици Српској, за које је у Буџету Републике Српске обезбијеђено укупно 187.000.000 КМ, што је за 7.000.000 више у односу на претходни мјесец.

Износ појединачних пензија повећан је за 3.55% на основу Одлуке Владе Републике Српске о ванредном усклађивању. Ово је друго повећање пензија у 2026. години, јер су редовним усклађивањем пензије за јануар повећане за 6,25%. Тиме су пензије на годишњем нивоу укупно веће за 10% у односу на претходну годину", наводе из Министарства и додају:

"Влада Републике Српске своју опредијељеност за континуирану подршку пензионерима исказује, не само редовним усклађивањима пензија, него и осталим видовима подршке. Тако је у августу на основу стања економских кретања и анализе буџета пензионерима у Републици Српској исплаћена једнократна помоћ како би се побољшао њихов материјални положај."

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пензија

Исплата пензија

Министарство финансија

Република Српска

Пензионери

Коментари (0)

Више из рубрике

беба и мајка руке

Друштво

Српска богатија за 21 бебу

1 ч

0
Бојан Носовић гаси пожар у Коритима код Билеће

Друштво

Тешка ноћ у Коритима: Пожар под контролом, командир похвалио репортера АТВ-а Бојана Носовића

2 ч

0
Бензинска станица, бензинска пумпа или само пумпа, је објекат који служи за сипање горива за моторна возила.

Друштво

Гориво у БиХ ускоро би могло поскупјети

3 ч

1
Саобраћај возила ауто вожња

Друштво

Стање на путевима: На више дионица измјене режима саобраћаја, ево гдје су застоји

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

16

"БХ Телеком" укинуо сигнал АТВ-а и РТРС-а због сахране генерала Ратка Младића

11

10

Почаст генералу Младићу одали представници Владе Србије и представници политичких странака

11

08

Орбан: Припремите се. Ово је тек почетак!

11

03

Број жртава клизишта у Непалу порастао на 1.355

10

54

Због вулканског пепела затворено седам аеродрома

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима