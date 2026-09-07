Гориво у БиХ ускоро би могло поскупјети

Возаче у Босни и Херцеговини могле би дочекати нове, више цијене горива. Цијене сирове нафте на свјетским берзама јутрос су нагло порасле, док се европски бенчмарк Брент приближио граници од 97 долара по барелу.

Нови талас поскупљења долази у тренутку све веће напетости на Блиском истоку, а посљедице би се ускоро могле осјетити и на бензинским пумпама широм БиХ.

Нафта нагло поскупјела

До новог скока цијена дошло је након ескалације војних напетости на Блиском истоку. Америчке снаге погодиле су три иранска нафтна танкера, након чега је Техеран најавио увођење рестриктивне зоне у близини Хормушког мореуза.

Трговци све више страхују од дуготрајнијих поремећаја у снабдијевању нафтом, посебно јер је пролазак бродова кроз овај кључни пловни пут већ пао на историјски минимум.

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Ситуацију додатно компликује одлука савеза ОПЕЦ+ да не повећава производњу нафте за октобар, што би могло додатно појачати притисак на цијене.

Гориво скупље

Због раста цијена на свјетском тржишту, прве корекције цијена горива у Босни и Херцеговини могле би услиједити већ наредних дана.

Према тренутним процјенама, очекује се раст од око 10 до 15 фенинга по литри на појединим бензинским пумпама.

Коначна цијена зависиће од кретања цијена сирове нафте, али и од маржи дистрибутера, курса долара и других трошкова који улазе у формирање малопродајне цијене горива.

(Аваз)