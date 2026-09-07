Грађани у километарским колонама чекају да се опросте од генерала Ратка Младића

Аутор:АТВ редакција
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У цркви Светог Луке у београдском насељу Видиковац завршен вјерски обред, а грађани у километарским колонама чекају како би ушли у цркву и одали почаст генералу Ратку Младићу.
Како јавља репортер АТВ-а са лица мјеста, све протиче мирно и достојанствено.
Подсјећамо, ковчег са тијелом генерала Ратка Младића изложен је у цркви Светог Луке у београдском насељу Видиковац, а грађани ће моћи да се опросте од генерала до 12 часова.
Према протоколу сахране, долазак на Топчидерско гробље, гдје ће генерал Младић бити испраћен на вјечни починак уз највише војне почасти, предвиђен је у 13.30 часова.
Генерал Младић преминуо је 27. августа у притворској болници у Хагу.
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