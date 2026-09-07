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Грађани у километарским колонама чекају да се опросте од генерала Ратка Младића

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07.09.2026 09:13

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Сахрана генерала Ратка Младића
Фото: Таnjug/AP/Oliver Bunić

У цркви Светог Луке у београдском насељу Видиковац завршен вјерски обред, а грађани у километарским колонама чекају како би ушли у цркву и одали почаст генералу Ратку Младићу.

Сахрана генерала Ратка Младића
Сахрана генерала Ратка Младића
ATV

Како јавља репортер АТВ-а са лица мјеста, све протиче мирно и достојанствено.

Сахрана генерала Ратка Младића
Сахрана генерала Ратка Младића
ATV
Сахрана генерала Ратка Младића
Сахрана генерала Ратка Младића
Таnjug/AP/Miloš Milivojević


Сахрана генерала Ратка Младића
Сахрана генерала Ратка Младића
Таnjug/AP/Miloš Milivojević

Подсјећамо, ковчег са тијелом генерала Ратка Младића изложен је у цркви Светог Луке у београдском насељу Видиковац, а грађани ће моћи да се опросте од генерала до 12 часова.

Сахрана генерала Ратка Младића
Сахрана генерала Ратка Младића
ATV

Према протоколу сахране, долазак на Топчидерско гробље, гдје ће генерал Младић бити испраћен на вјечни починак уз највише војне почасти, предвиђен је у 13.30 часова.

Сахрана генерала Ратка Младића

Генерал Младић преминуо је 27. августа у притворској болници у Хагу.

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Тагови :

Сахрана Ратка Младића

Ратко Младић

Београд

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