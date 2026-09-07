Ухапшена два полицајца у случају Руса који је починио масакр у Даниловграду

Аутор:АТВ редакција
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Два полицијска службеника, Никола Драгићевић и Никола Вилић, ухапшена су због сумње да су неовлашћено поступали са фотографијом са мјеста на којем је у Херцег Новом извршио самоубиство држављанин Русије Михаил Николаевич Шабуњин (30), саопштио је министар унутрашњих послова Данило Шарановић.
Шабуњин је 1. септембра на стрелишту "Чешка збројевка" у Даниловграду убио три особе - двадесетогодишњег Немању Капора из Подгорице, његовог четири године старијег суграђанина Петра Глобаревића и Момира Радоњића (67) из Даниловграда, да би га у ноћи са уторка на сриједу полиција лоцирала у шуми изнад херцегновског насеља Топла. Он је у тренутку хапшења отворио ватру на полицију, а потом и пуцао себи у главу. Како се наводи у Шарановићевом саопштењу за јавност, по налогу државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Херцег Новом слободе су лишени Драгићевић, полицијски службеник Одјељења безбједности Херцег Нови, и Вилић, полицијски службеник Одјељења безбједности Котор.
Они се сумњиче да су извршили кривично дјело злоупотреба службеног положаја у стицају са тежим обликом кривичног дјела неовлашћено прикупљање и коришћење личних података.
Према сумњама до којих су дошли полицијски службеници унутрашње контроле, Драгићевић је сачинио фотографију са мјеста догађаја на којој се види беживотно тијело Шабуњина, након чега је фотографију прослиједио Вилићу.
Случај је покренут након што је одбјегли Милош Меденица на Телеграм каналу објавио детаље из истраге злочина, као и фотографије тијела Шабуњина.
Случај је покренут након информација да су на једном каналу за комуникацију објављени детаљи и фотографије са мјеста догађаја у насељу Топла, гдје је полиција обављала увиђај након самоубиства руског држављанина.
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Службеници Одјељења за унутрашњу контролу полиције, заједно са колегама из одјељења безбједности Херцег Нови и Никшић, а у сарадњи са државним тужиоцем, предузели су низ мјера и радњи како би утврдили све чињенице и околности догађаја, саопштио је Шарановић.
Током истраге од двојице полицајаца прикупљена су обавјештења, док су, на основу прибављених наредби и у складу са законом, претреси обављени на више локација на територији Херцег Новог, Котора и Никшића.
Након прикупљених обавјештења и материјалних доказа, Драгићевић и Вилић су ухапшени и приведени поступајућем државном тужиоцу, наводи се у саопштењу.
Тужилац им је одредио задржавање, након чега су приведени судији за истрагу надлежног суда. Саслушани су, а одлука судије за истрагу се очекује.
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Из МУП-а су саопштили да Одјељење за унутрашњу контролу наставља да предузима мјере и радње у координацији са надлежним државним тужилаштвом, како би се у потпуности расветлиле околности случаја и евентуално утврдила одговорност других особа.
Шарановић је поручио да ће безбједносни систем наставити да провјерава сва сазнања која указују на контакте полицијских службеника и других особа са припадницима криминалних структура, као и на могуће злоупотребе службеног положаја и службених информација.
"Управа полиције ће одлучно и без изузетка предузимати све законом прописане мјере и радње ради откривања и процесуирања појединаца који својим поступањем нарушавају интегритет полицијске службе, угрожавају безбједносни систем или дјелују у интересу организованих криминалних структура, са циљем њиховог правовременог откривања и одлучног супротстављања свим облицима криминалног дјеловања", наводи се у саопштењу.
Додаје се да ће јавност, у складу са интересом истраге и законским ограничењима, бити благовремено обавјештавана о даљем току и резултатима активности у овом предмету.
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