Руски амбасадор одао почаст генералу Ратку Младићу

Аутор:АТВ редакција
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Амбасадор Русије у Србији Александар Боцан-Харченко одао је почаст генералу Ратку Младићу у Цркви Светог Луке у београдском насељу Видиковац, гдје је изложен ковчег са његовим тијелом.
Боцан-Харченко је стигао у цркву у пратњи сарадника, као и познатог српског адвоката Горана Петронијевића, а након одавања почасти изјавио је саучешће члановима породице генерала Младића.
Руска Федерација је годинама уназад кроз разне институције и форуме покушавала да помогне генералу Младићу да буде пријевремено пуштен из Хага на лијечење у Србији.
🇷🇺🤝🇷🇸 Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko odao je poštu generalu Ratku Mladiću i izjavio saučešće njegovom sinu Darku https://t.co/PyZgFaXR1i pic.twitter.com/i52uvyursD— Sputnik Србијa (@rs_sputnik) September 7, 2026
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