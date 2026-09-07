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Руски амбасадор одао почаст генералу Ратку Младићу

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07.09.2026 10:52

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Београд, 7. септембра 2026. - Некадашњи командант Војске Републике Српске генерал Ратко Младић биће сахрањен данас у Београду. Ковчег са телом генерала Младића изложен је у цркви Светог Луке на Видиковцу, а грађани ће од 7 до 12 часова моћи да му одају пошту. У цркви су Дарко Младић, син Ратка Младића и саборци генерала Младића. На ковчегу са телом генерала Младића су његова капа и сабља, а испред ковчега, уз Младићеву фотографију, ордење, као и венац у бојама српске заставе. Поред ковчега стоје припадници Војске Србије. На фотографији Александар Боцан Харченко, амбасадор Русије у Србији.
Фото: Tanjug/Oliver Bunić

Амбасадор Русије у Србији Александар Боцан-Харченко одао је почаст генералу Ратку Младићу у Цркви Светог Луке у београдском насељу Видиковац, гдје је изложен ковчег са његовим тијелом.

Боцан-Харченко је стигао у цркву у пратњи сарадника, као и познатог српског адвоката Горана Петронијевића, а након одавања почасти изјавио је саучешће члановима породице генерала Младића.

Сахрана генерала Ратка Младића

Руска Федерација је годинама уназад кроз разне институције и форуме покушавала да помогне генералу Младићу да буде пријевремено пуштен из Хага на лијечење у Србији.

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Тагови :

Ратко Младић

Ратко Младић сахрана

Београд

лександар Боцан-Харченко

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