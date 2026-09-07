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Орбан: Припремите се. Ово је тек почетак!

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07.09.2026 11:08

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Председник Владе Мађарске Виктор Орбан
Фото: Таnjug/AP Photo/Markus Schreiber), File

Бивши мађарски премијер Виктор Орбан честитао је данас Алтернативи за Њемачку (АфД) на побједи на покрајинским изборима у Саксонији-Анхалту, оцијенивши да је ријеч о "великој ноћи за Њемачку и Европу".

"Велика ноћ за Немачку и Европу! Честитам (копредсједници АфД) Алис Вајдел, (водећем кандидату АфД-а) Улриху Зигмунду и цијелом АфД-у на убједљивој победи у Саксонији-Анхалту", написао је Орбан у објави на друштвеној мрежи Икс.

"Припремите се. Ово је тек почетак!", истакао је Орбан.

Алтернатива за Њемачку (АфД), предвођена Улрихом Зигмундом, убједљиво је јуче побиједила на покрајинским изборима у њемачкој савезној држави Саксонији-Анхалту са 43,8 одсто гласова, али није освојила апсолутну већину.

Хришћанско-демократска унија (ЦДУ) премијера покрајине Свена Шулцеа доживјела тежак пораз и са свега 17,2 одсто гласова завршила на другом мјесту, показују прелиминарни резултати које је изборна комисија објавила током ноћи.

Према прелиминарним резултатима, АфД је на изборима у недјељу освојио 43,8 одсто гласова - најмање двоструко више у односу на 20,8 одсто на изборима 2021. године, ЦДУ је сада припало 17,2 одсто гласова, док је на претходним изборима освојио 37,1 одсто, а за Социјалдемократску партију Немачке (СПД) гласало је 9,3 одсто бирача, у односу на претходних 8,4 одсто, преноси јутрос "Билд".

АфД је, према прелиминарним резултатима, више него удвостручио свој удио гласова, са 20,8 одсто 2021. године на 43,8 одсто, што је најбољи резултат који је нека странка остварила на покрајинским изборима у Њемачкој у посљедњих десет година.

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Тагови :

Виктор Орбан

Мађарска

АфД

Њемачка

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