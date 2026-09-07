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Дарко Младић донио очева одликовања и шапку, хиљаде људи чекају да се опросте од генерала Младића

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07.09.2026 07:15

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Дарко Младић донио очева одликовања и шапку, хиљаде људи чекају да се опросте од генерала Младића
Фото: Tanjug / AP / OLIVER BUNIĆ

Ковчег са тијелом генерала Ратка Младића изложен је у цркви Светог Луке у београдском насељу Видиковац, гдје ће од њега моћи да се опросте пријатељи и поштоваоци.

Мимоход грађана је почео, а уз генералов одар су војници, као и син Дарко.

Сахрана генерала Ратка Младића
Сахрана генерала Ратка Младића
Tanjug / AP / OLIVER BUNIĆ

На ковчегу је изложена шапка генерала Младића, а поред сви његови ордени.

Сахрана генерала Ратка Младића
Сахрана генерала Ратка Младића
Tanjug / AP / MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Од раних јутарњих часова код цркве је формирана велика колона грађана који желе да се опросте од генерала Младића.

Сахрана генерала Ратка Младића
Сахрана генерала Ратка Младића
Таnjug/AP/Oliver Bunić

Уз саобраћајницу код храма су постављене кутије гдје грађани могу да упале свијеће.

Сахрана генерала Ратка Младића
Сахрана генерала Ратка Младића
Таnjug/AP/Oliver Bunić

Мимоход је предвиђен до 12.00 часова када ће бити служено опијело некадашњем команданту Главног штаба Војске Републике Српске.

Сахрана генерала Ратка Младића

Према протоколу сахране, долазак на Топчидерско гробље, гдје ће генерал Младић бити испраћен на вјечни починак уз највише војне почасти, предвиђен је у 13.30 часова.

Генерал Младић преминуо је 27. августа у притворској болници у Хагу.

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Сахрана Ратка Младића

Ратко Младић

Дарко Младић

Београд

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Некадашњи командант Војске Републике Српске генерал Ратко Младић биће сахрањен данас у Београду. Ковчег са телом генерала Младића изложен је у цркви Светог Луке на Видиковцу, а грађани ће од 7 до 12 часова моћи да му одају пошту. У цркви су Дарко Младић, син Ратка Младића и саборци генерала Младића. На ковчегу са телом генерала Младића су његова капа и сабља, а испред ковчега, уз Младићеву фотографију, ордење, као и венац у бојама српске заставе. Поред ковчега стоје припадници Војске Србије.

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