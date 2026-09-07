Дарко Младић донио очева одликовања и шапку, хиљаде људи чекају да се опросте од генерала Младића

Аутор:АТВ редакција
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Ковчег са тијелом генерала Ратка Младића изложен је у цркви Светог Луке у београдском насељу Видиковац, гдје ће од њега моћи да се опросте пријатељи и поштоваоци.
Мимоход грађана је почео, а уз генералов одар су војници, као и син Дарко.
На ковчегу је изложена шапка генерала Младића, а поред сви његови ордени.
Од раних јутарњих часова код цркве је формирана велика колона грађана који желе да се опросте од генерала Младића.
Уз саобраћајницу код храма су постављене кутије гдје грађани могу да упале свијеће.
Мимоход је предвиђен до 12.00 часова када ће бити служено опијело некадашњем команданту Главног штаба Војске Републике Српске.
Према протоколу сахране, долазак на Топчидерско гробље, гдје ће генерал Младић бити испраћен на вјечни починак уз највише војне почасти, предвиђен је у 13.30 часова.
Генерал Младић преминуо је 27. августа у притворској болници у Хагу.
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