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Аријана шминка мртве и тако зарађује за живот: Дрхтала сам од страха кад сам први пут нашминкала покојника

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07.09.2026 07:39

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Више мушкараца у црним одијелима носи бијели ковчег на коме стоји вијенац од цвијећа.
Фото: Pixabay

Аријана Томић има необично занимање - шминка покојнике. Како је прије годину дана открила, код посла ју је привукла естетика, али и задовољство породица чије најмилије упокојене уљепшава.

Аријана Томић је са свега 24 године оставила медицину коју је студирала и почела са необичним бизнисом - шминкањем покојника. Она је прошле године говорила за Курир телевизију и открила колико је тежак тај посао и шта је посебно испуњава.

Аријана је у емисији "Редакција" тада открила да се више плаши живих људи него мртвих и да овај необичан посао којим се бави није тежак, јер га она воли. Како је истакла, захтјеви породице покојника су разни - од једноставних до необичних.

"Углавном траже кармин који је особа читав живот користила, али и трепавице, доносе слике, па хоће да изгледају као што су свакодневно изгледале. Потребно је склонити флеке, није толико захтевно, али ми је једино тешко када поведу малу дјецу јер она брзо почну да плачу", рекла је Томић.

Реакција родитеља

Како је истакла, повод да почне да се бави овим необичним послом био је тај што ју је, како каже, естетика увијек привлачила.

"Повод је био јер сам завршила средњу медицинску, али и здравствену његу коју још нисам дипломирала. Одувијек сам хтјела да се бавим естетиком, али ми родитељи нису одобравали".

Тако сам на својеврстан начин спојила естетику са медицином. У почетку су родитељи мислили да се шалим око цијеле идеје, све док нисам нашминкала првог покојника. Углавном људи реагују бурно, али има и оних који се одушеве", говорила је Томић.

Први клијент: "Рука ми је дрхтала"

Аријана је признала да током првог рада била несигурна, али да је то превазишла чим се видела реакцију породице која ју је ангажовала:

"Тада сам се баш уплашила, али сам имала искуства са покојницима због праксе по клиникама из школе. Сјећам се када сам први пут узела четкицу, рука ми је дрхтала, али када сам видјела реакцију породице знала сам да је то то", рекла је Аријана за Курир телевизију.

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Тагови :

мртваци

шминкање

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