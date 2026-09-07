Сахрана генерала Ратка Младића

Аутор:АТВ редакција
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Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић биће сахрањен у Београду уз највише војне почасти.
Патријарх српски Порфирије служиће у 12 часова опијело.
Ковчег са тијелом генерала Младића је допремљен у цркви Светог Луке у београдском насељу Видиковац, гдје ће до 12 часова од њега моћи да се опросте пријатељи и поштоваоци.
Све детаље можете пратити на програму и порталу АТВ-а.
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