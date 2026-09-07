Logo

Сахрана генерала Ратка Младића

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
07.09.2026
07:12=>10:54

Коментари:

1
Сахрана генерала Ратка Младића
Фото: Tanjug / AP / OLIVER BUNIĆ

Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић биће сахрањен у Београду уз највише војне почасти.

Патријарх српски Порфирије служиће у 12 часова опијело.

Ковчег са тијелом генерала Младића је допремљен у цркви Светог Луке у београдском насељу Видиковац, гдје ће до 12 часова од њега моћи да се опросте пријатељи и поштоваоци.

Сахрана генерала Ратка Младића

Све детаље можете пратити на програму и порталу АТВ-а.

10:52

Руски амбасадор одао почаст генералу Ратку Младићу

Амбасадор Русије у Србији Александар Боцан-Харченко одао је почаст генералу Ратку Младићу у Цркви Светог Луке у београдском насељу Видиковац, гдје је изложен ковчег са његовим тијелом.

Сахрана генерала Ратка Младића

Србија

Руски амбасадор одао почаст генералу Ратку Младићу

10:39

Тривић за АТВ: Сахрана генерала Младића ујединила српски народ

Мирко Тривић потпредсједник Организације старјешина Војске Републике Српске говорио је за АТВ Специјал о животу генерала Ратка Младића. Више информација на линку:

Мирко Тривић

Република Српска

Тривић за АТВ: Сахрана генерала Младића ујединила српски народ

10:30

Павић за: Долазак на сахрану поштовање према генералу, његовој породици и Републици Српској

Долазак на сахрану поштовање према генералу, његовој породици и Републици Српско, рекао је Александар Павић, политиколог и народни посланик у Скупштини Србије. Опширније у линку:

Александар Павић

Република Српска

Павић за АТВ: Долазак на сахрану поштовање према генералу, његовој породици и Републици Српској

10:04

Келечевић за: Генерал Младић био врхунски старјешина и стручњак, а прије свега јако добар човјек

Генерал Ратко Младић је био врхунски старјешина и стручњак, а прије свега јако добар човјек, рекао је Бошко Келечевић, генерал-пуковник Војске Републике Српске. Опширније у линку:

Бошко Келечевић

Република Српска

Келечевић за АТВ: Генерал Младић је био врхунски старјешина и стручњак, а прије свега јако добар човјек

09:13

Грађани у километарским колонама чекају да се опросте од генерала Ратка Младића

У цркви Светог Луке у београдском насељу Видиковац завршен вјерски обред, а грађани у километарским колонама чекају како би ушли у цркву и одали почаст генералу Ратку Младићу.

Сахрана генерала Ратка Младића

Република Српска

Грађани у километарским колонама чекају да се опросте од генерала Ратка Младића

08:36

Остојић: Генерал Младић поново ујединио српски народ

"Данас се пише историја српског народа. Генерал је ушао у историју. Водио је српски народ у најтежим тренуцима. И тад нас је ујединио као и данас", рекао је министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић. Опширније на линку

Радан Остојић

Република Српска

Остојић: Генерал Младић поново ујединио српски народ

08:17

Гагић: Генерале, путуј у царство небеско, опраштај нама грешнима

Борци Републике Српске једногласни су у изјави да је генерал Ратко Младић у најтежим тренуцима стао на чело војске, желећи да одбрани српски народ и зато су данас они у Београду како би му одали почаст.

Милован Гагић

Република Српска

Гагић: Генерале, путуј у царство небеско, опраштај нама грешнима, почивај гдје почивају праведници

07:37

Жупљанин: Ратко Младић ће бити запамћен као један од највећих српских војсковођа

Ратко Младић ће бити запамћен као један од највећих српских војсковођа српских ослободилачких ратова, рекао је Слободан Жупљанин, предсједник Организације старјешина Војске Републике Српске. Опширније у линку:

Слободан Жупљанин

Република Српска

Жупљанин за АТВ: Ратко Младић ће бити запамћен као један од највећих српских војсковођа

5:58

Долазак Дарка Младића

Рано јутрос је генералов син, Дарко Младић, донио очева одликовања са шапком. Грађани су већ почели да се окупљају испред порте храма Светог Луке. Сви они који би хтјели да му се поклоне и одају посљедњу почаст моћи ће то да ураде до 12 часова.

Дарко Младић
Дарко Младић
Tanjug / AP / OLIVER BUNIĆ

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

сахрана

Ратко Младић

Ратко Младић сахрана

Коментари (1)

Више из рубрике

Сахрана генерала Ратка Младића, ковчег са тијелом допремљен у цркву Светог Луке

Република Српска

Сахрана генерала Ратка Младића, ковчег са тијелом допремљен у цркву Светог Луке

4 ч

1
Дјечак салутира испред плаката бившег генерала Војске Републике Српске Ратка Младића, испред цркве у Бањалуци, у Босни и Херцеговини, у четвртак, 27. августа 2026. године.

Република Српска

Ноћас велики број грађана Српске креће на сахрану генералу Младићу

13 ч

0
СНСД трибина Добој избори 2026

Република Српска

Трајна и стабилна Република Српска - јасне политике СНСД-а

14 ч

1
Посланик СНСД-а Младен Илић на сједници НСРС одржаној 7. јула 2026. године.

Република Српска

Илић: СНСД ће положити и овај изборни испит

14 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

11

16

"БХ Телеком" укинуо сигнал АТВ-а и РТРС-а због сахране генерала Ратка Младића

11

10

Почаст генералу Младићу одали представници Владе Србије и представници политичких странака

11

08

Орбан: Припремите се. Ово је тек почетак!

11

03

Број жртава клизишта у Непалу порастао на 1.355

10

54

Због вулканског пепела затворено седам аеродрома

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима