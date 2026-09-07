У лавини погинуло 11 људи

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 11 људи погинуло је у лавини која је погодила групу планинара у руској области Кабардино-Балкарија, у Сјеверном Кавказу, саопштиле су локалне хитне службе.
Према извјештајима служби, лавина се догодила на планини Мижирги, а повријеђено је шесторо људи.
У групи је било укупно 33 људи, а шесторо се води као нестало, преноси Срна.
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