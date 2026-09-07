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У лавини погинуло 11 људи

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07.09.2026 09:53

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Фото: Pexel/Lucas Leonel Suárez

Најмање 11 људи погинуло је у лавини која је погодила групу планинара у руској области Кабардино-Балкарија, у Сјеверном Кавказу, саопштиле су локалне хитне службе.

Према извјештајима служби, лавина се догодила на планини Мижирги, а повријеђено је шесторо људи.

У групи је било укупно 33 људи, а шесторо се води као нестало, преноси Срна.

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Тагови :

Русија

Лавина

погинули

планинари

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