Осма жртва грознице Западног Нила у Сјеверној Македонији

Аутор:АТВ редакција
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Осма жртва грознице Западног Нила ове године у Сјеверној Македонији је мушкарац (70) из скопског насеља Драчево, који је преминуо у недјељу након што се лијечио у Клиници за инфективне болести.
Сви преминули од грознице Западног Нила су мушкарци старости од 62 до 83 године, који су имали и друге болести, преноси Телма.
У Сјеверној Македонији тренутно је регистровано 58 случајева вируса Западног Нила, од којих су два нова случаја потврђена јуче од стране Института за јавно здравље.
Највише случајева грознице Западног Нила пријављено је у скопским општинама Кисела Вода, Аеродром, Гази Баба и Бутел, преноси Танјуг.
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