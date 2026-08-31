Паника у комшилуку због опасне заразе: Хитно издата упозорења за грађане

Аутор:АТВ редакција
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Након проналаска вируса Западног Нила у Загребу, извршиће се посебне мјере сузбијања комараца на више локација.
Вирус Западног Нила пронађен је у угинулим вранама на подручју Загреба, због чега је Наставни завод за јавно здравство „Др Андрија Штампар” наложио хитне противепидемијске мјере сузбијања комараца.
Завод је у петак одредио хитне провођење мјера на свим подручјима на којима су пронађене угинуле птице позитивне на вирус. Уз редовне мјере, на ширем подручју тих локација сузбијаће се развојни облици комараца у води и потенцијалним леглима, као и одрасли комарци.
Предузећима која са Градом Загребом имају уговор за сузбијање комараца упућен је захтјев за хитну провођење мјера, навели су из Завода.
Први третмани планирани су за уторак, 1. септембар. Тада ће се комарци сузбијати на подручју Савице, Средишћа, Запруђа, Травног, Утрина и Слобоштине.
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Истог дана, као и у сриједу, 2. септембра, третираће се и шире подручје Доњег и Горњег града, укључујући подручје око Кватерниковог трга.
Станаре на тим подручјима моле да током ноћи омогуће приступ двориштима зграда како би се третирање могло спровести без потешкоћа.
Грађанима се током третирања препоручује да не бораве на отвореном те да затворе прозоре и врата. Пчелари би на подручјима обухваћеним третирањем требало да затворе пчеле у кошнице.
Завод грађанима препоручује и да у двориштима и баштама редовно уклањају стајаћу воду која може постати легло комараца. Савјетује се и заштита одговарајућом одјећом те коришћење репелената.
Ако временски услови не буду повољни, третирање ће бити одложено за први сљедећи дан када га буде могуће спровести, преноси Дневник.хр.
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