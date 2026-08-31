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Катастрофа за Ђоковића на УС Опену

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 07:21

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Новак Ђоковић
Фото: Tanjug/AP Photo/Frank Franklin II

Српски тенисер Новак Ђоковић није успио да се пласира у друго коло УС опена у Њујорку.

Четвороструки шампион је на стадиону "Артур Еш" изгубио од Аргентинца Маријана Навонеа са 7:6 (5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1.

Први међусобни дуел петог и 48. играча планете прилично је потрајао, четири часа и 40 минута.

Ђоковић се прилично намучио, а све је било утолико теже након губитка уводног сета, што му се на УС опену у првој рунди није десило пуних 20 година.

Физички није дјеловао најбоље, није било ни емоција, али је некако успео да преокрене, а у четвртом сету да има и брејк предности.

Ипак, од тог тренутка као да је стао. Проблеми су се наставили на свим пољима, Навоне је наставио да апсолутно све враћа и на крају оствари највећи тријумф у каријери, док је поглед на Новака у тим моментима петог сета био срцепарајући.

Новак није боље могао да започне сусрет, али се Маријано релативно брзо тргнуо.

Након брејка Новака, који је стигао до 4:1, Навоне се стабилизовао и у седмом гему одузео сервис ривалу са нулом.

У том тренутку је и почела киша у Њујорку, па је остатак сусрета игран под кровом "Артур Еша".

Сервери су били мање-више сигурни у наставку, да би у тај-брејку, на 5:5, Ђоковић направио двије грешке из форхенда и тако препустио први сет противнику.

Ђоковић је улазио у шансе на почетку наставка, пропустивши три брејк лопте у раној фази. Навоне је у тим моментима показао одличну дефанзиву.

Играо је Новак без икаквих емоција, био равна линија, али је у 11. гему право ниоткуда направио брејк без изгубљеног поена и тако убрзо изједначио на 1-1 у сетовима.

Трећи сет је био миран, у егалу, али се Новак побринуо да сценарио буде малтене као претходни.

Направио је брејк у деветом гему. Сачекао је Новак прилику, на 30:30 се сјајно одбранио, а на брејк лопти дочекао грешку Навонеа.

Није му било лако у гему у ком је сервирао за сет. Пропустио је двије сет лопте, а онда на брејк лопти одиграо сјајан форхенд. Убрзо је искористио трећу сет лопту.

Одлично је започео и четврти сет, брејком у трећем гему. Била су то сјајна два винера.

Ко би рекао да ће то бити посљедњи гем за Новака у овом сету. Навоне је одмах направио рибрејк, а онда наставио да "ломи" нашег тенисера.

Кобан је био брејк у шестом гему који је трајао малтене 15 минута. Онај у осмом био је само формалност и Новак као да је једва чекао да оде на паузу и затражи медицински тајм-аут уочи одлучујућег сета.

Добио је масажу у предјелу доњег дијела леђа, али није много помогло, пошто је у уводном сервис гему петог сета претрпио брејк.

Једва је стајао на ногама, био на ивици суза и није било реално да науди Навонеу, који ће у наредној рунди играти са бољим из дуела Стена Вавринке и Матеа Беретинија, преноси "Б92".

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Тагови :

Новак Ђоковић

УС Опен

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