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Болни призори: Ђоковић плаче и игра

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 07:32

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Новак Ђоковић, пораз у првом мечу УС Опен
Фото: Tanjug/AP Photo/Frank Franklin II

Пети сет меча између Новака Ђоковића и Маријана Навонеа био је и те како емотиван.

Ђоковић је једва стајао на ногама, али није желио да преда и поквари утисак.

Новак није могао да се суздржи и заплакао је, од муке, јер је био немоћан у тим тренуцима.

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Добио је подршку са трибина и овације, као што и заслужује најбољи играч у историји тениса.

Навоне је на крају славио са 6:1 у одлучујућем сету и прошао даље.

Новаку је ово био први пораз у уводној рунди неког Грен слем турнира још од Аустралијан опена 2006. године.

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Тагови :

Новак Ђоковић

УС Опен

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