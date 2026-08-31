Болни призори: Ђоковић плаче и игра

Аутор:АТВ редакција
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Пети сет меча између Новака Ђоковића и Маријана Навонеа био је и те како емотиван.
Ђоковић је једва стајао на ногама, али није желио да преда и поквари утисак.
Новак није могао да се суздржи и заплакао је, од муке, јер је био немоћан у тим тренуцима.
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Добио је подршку са трибина и овације, као што и заслужује најбољи играч у историји тениса.
Навоне је на крају славио са 6:1 у одлучујућем сету и прошао даље.
Новаку је ово био први пораз у уводној рунди неког Грен слем турнира још од Аустралијан опена 2006. године.
Novak Djokovic looks very emotional down 1-3 in the 5th set against Navone at the US Open. — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 31, 2026
Definitely in pain physically, but these also look like emotional tears.
4+ hours at 39 years old.
The New York crowd is trying to give him a push for another heroic comeback.
🥹 pic.twitter.com/QsZqF0Z04o
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