Едита Арадиновић донијела драстичну одлуку: Фанови је моле да се предомисли

Аутор:АТВ редакција
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Едита Арадиновић након порођаја ужива у мајчинству, а њене објаве на друштвеним мрежама све чешће су посвећене управо том дијелу њеног живота.
Ипак, када се нашалила да ће ускоро престати објављивати "мама" садржај, није очекивала овакву реакцију својих пратилаца.
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Пјевачица је на Инстаграму објавила фотографију на којој је без шминке, с косом свезаном у реп, уз поруку:
"Обећавам да убрзо престајем с 'мама' контентом и враћам се да будем пјеваљка!".
Објава је изазвала бројне реакције, а пратиоци су је готово једногласно молили да не престане дијелити тренутке из свакодневног живота откако је постала мајка.
Едита је потом објавила и нови стори на којем се види велики број приватних порука које је добила од фанова. Уз фотографију је написала:
"Пробудим се и дочека ме хрпа оваквих порука!".
Многе жене, посебно новопечене мајке, поручиле су јој да настави говорити о мајчинству и дијелити своју свакодневицу, наводећи да уживају у садржају који објављује.
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Пјевачица је на поруке одговорила у свом стилу, дајући пратиоцима до знања да ипак неће тако брзо одустати од "мама" садржаја. Уз једну од порука написала је:
"Не престај с 'мама' коментарима!!! Никад!".
Након бројних комплимената и молби да настави с објавама, Едита је на крају поручила:
"У реду, наставићу кад сте навалили, жене, снага сте".
Пјевачица се осврнула и на свој приватни живот, истичући да тренутно пролази кроз најљепши период живота те да не жели говорити лоше о својој породици.
"Ја пролазим кроз најљепши период у животу и зато га не бих кварила. Видите да ја све дијелим на мрежама. У једном сам осјетљивом и специфичном животном периоду. Свако од нас ради најбоље што може, не треба никоме ништа замјерати. Свако ради у тренутку онако како умије и зна".
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Додала је да нема намјеру износити негативне ствари о породици, нагласивши да јој је мир најважнији.
"Не намјеравам о породици причати лоше. Једини начин да живиш мирно је да гледаш своја посла, ја то радим. Никоме не бих стала на жуљ, тако ни својој сестри. Ја је волим највише на свијету, она је моја", рекла је.
Говорећи о разликама међу њима, Едита је казала да јој је жао због начина на који се неке ствари раде, али да својој сестри жели све најбоље.
"То што смо различите, то је нешто друго, ја на своју породицу никад нећу дати. Она нема лошу душу, али смо сви различити. Мени је жао што она на тај начин то ради. Желим јој све најљепше на свијету. Никоме боље не могу да желим него њој", закључила је.
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