Ковачевић: Сарајево још далеко од суочавања са истином

Аутор:АТВ редакција
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Похвално је да је Бакир Изетбеговић по први пут изговорио истину да се у БиХ догодио грађански рат, рекао је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.
Али, додао је он, очекивано услиједиле су салве критика свих других представника политичког Сарајева.
"Очигледно је да је Сарајево још увијек миљама далеко од суочавања са истином. Али полако", објавио је Ковачевић на "Иксу".
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