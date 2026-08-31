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Пјешак тешко повријеђен у налету пежоа у три сата послије поноћи

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Аутор:

Стеван Лулић
31.08.2026 09:52

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Пјешак тешко повријеђен у налету пежоа у три сата послије поноћи
Фото: АТВ

Пјешак из Добоја Д.С. тешко је повријеђен у саобраћајној несрећи која се у ноћи са суботе на недјељу догодила на локалном путу, потврђено је из тамошње полиције.

До несреће је дошло три сата послије поноћи када је пјешака ударио аутомобил пежо, за чијим воланом је био Г.С. из Добоја.

"У овој саобраћајној незгоди тешке тјелесне повреде задобило је лице иницијала Д.С. и исто је упућено на лијечење у болницу Свети апостол Лука у Добоју", речено је у Полицијској управи Добој.

Крава

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Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој.

О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Добој

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