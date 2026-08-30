Маја Маринковић више не изгледа овако

Аутор:АТВ редакција
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Старлета Маја Маринковић поново је у центру пажње јавности након што је на друштвеним мрежама показала свој нови изглед.
Иако је годинама била препознатљива по дужој црној коси, Маја се одлучила на драстичан корак и косу значајно скратила, а примјетне су и нове корекције на њеном лицу, прије свега знатно израженија вилица.
Ова промјена изазвала је праву буру на друштвеним мрежама, гдје су мишљења пратилаца подијељена, док једни хвале њен нови имиџ, други сматрају да је претјерала са естетским захватима.
Она је недавно открила да је упознала породицу свог партнера Асмина, нагласивши да је са његовим братом и снајом у одличним односима.
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