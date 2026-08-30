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Маја Маринковић више не изгледа овако

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 17:25

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Маја Маринковић
Фото: Инстаграм

Старлета Маја Маринковић поново је у центру пажње јавности након што је на друштвеним мрежама показала свој нови изглед.

Иако је годинама била препознатљива по дужој црној коси, Маја се одлучила на драстичан корак и косу значајно скратила, а примјетне су и нове корекције на њеном лицу, прије свега знатно израженија вилица.

Маја Маринковић
Маја Маринковић
Инстаграм

Ова промјена изазвала је праву буру на друштвеним мрежама, гдје су мишљења пратилаца подијељена, док једни хвале њен нови имиџ, други сматрају да је претјерала са естетским захватима.

Она је недавно открила да је упознала породицу свог партнера Асмина, нагласивши да је са његовим братом и снајом у одличним односима.

(Информер)

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Тагови :

Маја Маринковић

Задруга

Ријалити Елита

старлета

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