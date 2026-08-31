Нова саобраћајница између Бањалуке и Челинца, ово су детаљи

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Одабрана је траса нове саобраћајнице која би требало да повеже Челинац са бањалучким насељем Чесма и новоизграђеним мостом преко Врбаса.
Сљедећи кораци су израда идејног пројекта и плана парцелације, али до почетка радова предстоји дуг и сложен поступак.
Свијет
Апокалиптичне поплаве у Америци, има мртвих и несталих
Ријеч је о једном од важнијих инфраструктурних пројеката за дугорочно растерећење саобраћаја на овом подручју, а директор ЈП "Путеви Републике Српске" Мирослав Јанковић открио је у којој се фази тренутно налази овај посао.
За будућу саобраћајницу разматране су четири варијанте трасе, након чега је усвојено идејно рјешење и изабрана најповољнија опција.
"Ми сада радимо на нивоу пројектно-планске документације и идејног рјешења. Усвојили смо идејно рјешење. Рађен је идејни пројекат са 3+1, односно четири трасе. Одабрали смо најбољу трасу и сада ћемо, након идејног рјешења, радити идејни пројекат и план парцелације, како би Град на основу тога могао да донесе посебан регулациони план за тај дио саобраћајнице. Тиме би били створени предуслови за изградњу, односно рјешавање имовинско-правних односа и извођење радова", каже Јанковић.
Република Српска
Сједница предсједништва СНСД-а у проширеном саставу
Јанковић наглашава да је ријеч о капиталном пројекту чија реализација захтијева обимне административне, правне и имовинске процедуре. Брзина цијелог поступка неће зависити искључиво од "Путева Републике Српске", већ и од тога колико ће Граду Бањалука бити потребно да усвоји регулациони план.
"Тај процес није брз ни једноставан, али ми несумњиво идемо у том правцу. Већ смо поприлично одмакли. Што се тиче временског рока, јако је тешко говорити јер на многе ствари ми не утичемо. Када Граду доставимо план парцелације, не можемо утицати на то да ли ће регулациони план бити усвојен за мјесец дана или за три године. Зато нема смисла да сада говоримо о прецизним роковима", наводи Јанковић.
Очекује, ипак, да сви учесници у поступку препознају значај пројекта и потребне одлуке донесу без непотребног одуговлачења.
"Очекујем да све буде завршено у експресном року. Када ми урадимо свој дио посла и Град усвоји регулациони план, потребно је да добијемо средства, ријешимо имовинско-правне односе и приступимо извођењу радова. То је заиста капиталан пројекат за Бањалуку и не може брзо да се уради. До грађевинске дозволе морамо да прибавимо више од 110 аката или рјешења", каже Јанковић.
Србија
Чудна јесен пред нама: Објављена прогноза за септембар и октобар
Према његовим ријечима, чак и у најповољнијем сценарију за завршетак читавог процеса биће потребно неколико година.
"То је период од три до четири године, и то ако све буде ишло експресно, по плану и без непредвиђених околности", истиче Јанковић.
Нова саобраћајница биће пројектована према савременим стандардима и имаће капацитет за све врсте возила.
"Коловоз би био широк седам метара, са тротоарима са обје стране. Рачунска брзина била би 60 километара на час, али би елементи саобраћајнице омогућавали брзину до 80 километара на час. Брзина од 60 километара предвиђена је зато што би пут пролазио кроз дјелимично урбану зону", објашњава Јанковић.
Саобраћајница би имала двије коловозне траке широке по 3,5 метара и двије пјешачке стазе ширине по 1,5 метара, па би њен укупан профил износио десет метара.
Регион
Велики пожар у Хрватској: Гори складиште фабрике
Када је ријеч о парцелама које се налазе на планираној траси и могућој експропријацији, прецизни подаци биће познати тек након израде плана парцелације.
Јанковић напомиње да је рјешавање имовинско-правних односа уобичајен, али често временски захтјеван дио поступка.
Говорећи о ширим плановима саобраћајних обилазница око Бањалуке, Јанковић истиче да су за реализацију оваквих пројеката неопходни стална координација и правовремена размјена информација између републичких и градских институција.
"Нисам упознат са појединим актима на нивоу Града. Нажалост, Град нас не упознаје са предметима који би касније, када је ријеч о саобраћајницама, требало да пређу у нашу надлежност. Мислим да би требало да нас упознају, јер та сарадња мора да постоји са свим локалним управама, па тако и са Градом Бањалука", закључује Јанковић за "БЛ портал".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
3 ч0
Бања Лука
13 ч0
Бања Лука
19 ч0
Бања Лука
1 д0
Најновије
Најчитаније
10
28
10
26
10
23
10
17
10
12
Тренутно на програму