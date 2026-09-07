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Одређен притвор 15-годишњакињи због покушаја убиства

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07.09.2026 10:27

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Општински суд у Тузли одредио је једномјесечни притвор 15-годишњој С.Ч. која је осумњичена за покушај убиства и покушај наношења тешких тјелесних повреда.

Ријеч је о ученици Основне школе "Горња Тузла" која се сумњичи да је у школском дворишту ножем избола двије 14-годишњакиње.

Повријеђене дјевојчице су превезене у Универзитетски клинички центар у Тузли, а у Клиници за дјечије болести се налазе под опсервацијом.

Према ранијим ријечима портпарол тузланског УКЦ-а Ерсије Ашчерић Мујединовић, код једне дјевојчице су констатоване повреде у виду посјекотине на лијевој подлактици, а код друге посјекотине у предјелу лијеве поткољенице, лијеве плећке и рамена лијеве руке.

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Тагови :

Тузла

Школа

покушај убиства

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