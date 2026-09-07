Одређен притвор 15-годишњакињи због покушаја убиства

Аутор:АТВ редакција
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Општински суд у Тузли одредио је једномјесечни притвор 15-годишњој С.Ч. која је осумњичена за покушај убиства и покушај наношења тешких тјелесних повреда.
Ријеч је о ученици Основне школе "Горња Тузла" која се сумњичи да је у школском дворишту ножем избола двије 14-годишњакиње.
Повријеђене дјевојчице су превезене у Универзитетски клинички центар у Тузли, а у Клиници за дјечије болести се налазе под опсервацијом.
Према ранијим ријечима портпарол тузланског УКЦ-а Ерсије Ашчерић Мујединовић, код једне дјевојчице су констатоване повреде у виду посјекотине на лијевој подлактици, а код друге посјекотине у предјелу лијеве поткољенице, лијеве плећке и рамена лијеве руке.
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