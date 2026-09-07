Павић за АТВ: Долазак на сахрану поштовање према генералу, његовој породици и Републици Српској

Аутор:АТВ редакција
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Долазак на сахрану поштовање према генералу, његовој породици и Републици Српско, рекао је Александар Павић, политиколог и народни посланик у Скупштини Србије.
"Република Српска и данас постоји захваљујући генералу и цијелој војсци и свим њеним творвима. Осјетио сам да је лијепо стајати чисто ради тога као што ћу послије тога прошетати до гробља, зато што он то заслужује", рекао је Павић.
Како каже, ово није само обична сахрана, овдје се генерал Ратко Младић уводи у ред бесмртних као и истина о нашој борби.
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"Нити је била агресорска нити је била злочиначка нити је била геноцидна. Напротив, и долазак на сахрану је мени чување не само сјећања него и свијести. Свијест о томе да су лагали о нама, да лажу и сад и о нама и о генералу. Истина мора да побиједи, а да морамо да будемо спремни да је бранимо у сваком тренутку. Долазак на ову сахрану је поштовање према генералу и његовој породици и Републици Српској, али и поштовање према истини", каже Павић.
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