Аутор:АТВ редакција
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Наш највећи потенцијал јесте што смо неистражени дио Европе јер Европа као континент биљежи више од 50 процената свјетских долазака, рекао је Марко Радић, руководилац Сектора за промоцију туризма у Туристичкој организацији Републике Српске.
"Наш највећи потенцијал јесте што смо не истражени дио Европе јер Европа као континент биљежи више од 50 процената свјетских долазака. Ми смо негдје у епицентру глобалног интересовања, али као земља још увијек не довољно истражени. Тако да ће цијела БиХ бити значајно посјећенија у неком наредном периоду ", каже Радић.
Како каже, нема сумње да ће се у будућности биљежити веће резултате.
"Ако гледамо структуру страних туриста, то су онда туристи из региона, па их онда некако можемо сврстати у полу домаће. 20-ак процената су туристи из Њемачке, Аустрије, Швајцарске, Италије и Турске", каже Радић.
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