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"Највећи потенцијал јесте што смо неистражени дио Европе"

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07.09.2026 09:09

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Марко Радић, руководилац Сектора за промоцију туризма у Туристичкој организацији Републике.
Фото: ATV

Наш највећи потенцијал јесте што смо неистражени дио Европе јер Европа као континент биљежи више од 50 процената свјетских долазака, рекао је Марко Радић, руководилац Сектора за промоцију туризма у Туристичкој организацији Републике Српске.

"Наш највећи потенцијал јесте што смо не истражени дио Европе јер Европа као континент биљежи више од 50 процената свјетских долазака. Ми смо негдје у епицентру глобалног интересовања, али као земља још увијек не довољно истражени. Тако да ће цијела БиХ бити значајно посјећенија у неком наредном периоду ", каже Радић.

Како каже, нема сумње да ће се у будућности биљежити веће резултате.

Којих туриста има више

"Ако гледамо структуру страних туриста, то су онда туристи из региона, па их онда некако можемо сврстати у полу домаће. 20-ак процената су туристи из Њемачке, Аустрије, Швајцарске, Италије и Турске", каже Радић.

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Тагови :

Туристичке агенције

Туристичка организација Републике Српске

Марко Радић

туристи

Коментари (1)

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