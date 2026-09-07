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"АТВ Специјал" поводом сахране генерала Ратка Младића

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07.09.2026 09:31

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"АТВ Специјал" поводом сахране генерала Ратка Младића
Фото: ATV

Од 09:30 пратите "АТВ Специјал" поводом сахране генерала Војске Републике Српске Ратка Младића.

Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић биће сахрањен у Београду уз највише војне почасти.

Патријарх српски Порфирије служиће у 12 часова опијело.

Ковчег са тијелом генерала Младића је допремљен у цркви Светог Луке у београдском насељу Видиковац, гдје ће до 12 часова од њега моћи да се опросте пријатељи и поштоваоци.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Ратко Младић

Сахрана Ратка Младића

АТВ

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