"АТВ Специјал" поводом сахране генерала Ратка Младића

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Од 09:30 пратите "АТВ Специјал" поводом сахране генерала Војске Републике Српске Ратка Младића.
Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић биће сахрањен у Београду уз највише војне почасти.
Патријарх српски Порфирије служиће у 12 часова опијело.
Ковчег са тијелом генерала Младића је допремљен у цркви Светог Луке у београдском насељу Видиковац, гдје ће до 12 часова од њега моћи да се опросте пријатељи и поштоваоци.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
11
16
11
10
11
08
11
03
10
54
Тренутно на програму