Тешка ноћ у Коритима: Пожар под контролом, командир похвалио репортера АТВ-а Бојана Носовића

Аутор:Марија Милановић
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Пожар у билећком селу Корита јутрос је знатно мирнији него током јучерашњег дана, а дио ватре који се приближио магистралном путу Билећа–Гацко стављен је под контролу, потврдио је за АТВ командир ТВСЈ Билећа, Радомир Радмиловић.
„Јутро на пожаришту у селу Корита као и другим околним селима је доста боље него како је то било у вечерњим сатима током прошлог дана. Ватрогасци су на терену. Један дио пожара, који нам се премјестио код магистралног пута Билећа – Гацко, ставили смо под контролу. Мјештани то гледају, прате, пожар је заустављен“, рекао је за АТВ командир ТВСЈ Билећа, Радомир Радмиловић.
С обзиром да се пожар у селу Корита проширио у различитим правцима током прошле ноћи, ватрогасци су на терену, прате ситуацију те се надају бољем дану од протеклог.
„Имали смо баш јуче ту ситуацију, ујутро је било мирно. Било је пожара, пратило се, држало се под контролом, али у поподневним часовима и вечерњим, када се температура зрака повећава. Смјер струјања вјетра се мијења и то је тешка ствар“, рекао је Радмиловић.
Куће као и други објекти нису угрожени, а на мјестима гдје се ватра приближава домаћинствима и објектима, ватрогасци будно мотре ситуацију и гасе ватру, говори Радмиловић.
„Ватрогасци ће бити на терену и појачаваћемо екипе. Људи су преморени, од 24 до 48 сати раде, а повећаваћемо број људи на терену од поподневних часова, како би се у критичним тренуцима могло реаговати на вријеме“, поручује Радмиловић.
Начелник општине Билећа јуче за АТВ поменуо да се очекује помоћ и Оружаних снага БиХ. Како Радмиловић наводи, помоћ је потребна, али у овом случају више на праћењу кретања ватре, оног тренутка када се пожар локализује, с обзиром да је ријеч о младим људима, када су у питању Оружане снаге.
„Мислим да то ради општинска Цивилна заштита и да је то јуче урађено. Морам да кажем да је и на нашем подручју долазили и ватрогасци из Гацка са опремом и возилима као и припадници Термоелектране Гацко. Јуче када се огромна количина ватре почела кретати ка магистралном путу и у раним јутарњим сатима је стављена под контролу. Такође, поред њих, ту су били и припадници Цивилне заштите Билећа као и многобројни мјештани“, рекао је Радмиловић.
Радмиловић је такође, посебно похвалио и нашег колегу Бојана Носовића, који је током јучерашњег дана осим ажурног праћења тешког и неизвјесног стања на терену те јављања, и сам учествовао у гашењу пожара.
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