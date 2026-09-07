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Српска богатија за 21 бебу

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07.09.2026 09:20

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беба и мајка руке
Фото: Pexel/Lily T

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођена је 21 беба, 15 дјечака и шест дјевојчица, речено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у Бањалуци - девет, потом у Добоју, Приједору и Бијељини по три, у Требињу двије, те у Зворнику једна.

У Бањалуци су рођене три дјевојчице и шест дјечака, у Добоју три дјечака, у Приједору и Бијељини по једна дјевојчица и два дјечака, у Требињу дјевојчица и дјечак, а у Зворнику дјечак.

У породилиштима у Фочи, Невесињу, Градишци и Источном Сарајеву у протекла 24 часа није било порођаја.

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Тагови :

Република Српска

рођене бебе

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