Српска богатија за 21 бебу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођена је 21 беба, 15 дјечака и шест дјевојчица, речено је Срни у породилиштима.
Највише беба рођено је у Бањалуци - девет, потом у Добоју, Приједору и Бијељини по три, у Требињу двије, те у Зворнику једна.
У Бањалуци су рођене три дјевојчице и шест дјечака, у Добоју три дјечака, у Приједору и Бијељини по једна дјевојчица и два дјечака, у Требињу дјевојчица и дјечак, а у Зворнику дјечак.
У породилиштима у Фочи, Невесињу, Градишци и Источном Сарајеву у протекла 24 часа није било порођаја.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч1
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
Најчитаније
11
16
11
10
11
08
11
03
10
54
Тренутно на програму