Тешка несрећа: Авион пао на улицу, најмање пет особа погинуло

Аутор:АТВ редакција
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У несрећи теретног авиона „Боинг 767“, који се срушио и прелетио писту приликом покушаја слијетања на Међународни аеродром у Мајамију (МИА), погинуло је најмање пет особа.
У несрећи је повријеђено пет особа. Троје од петоро повријеђених налази се у критичном стању.
🚨 Update: Deadly Cargo Plane Crash at Miami International Airport— FL360aero (@fl360aero) September 7, 2026
At least five people have died and five others were injured after an Amazon Prime Air cargo aircraft overran the runway at Miami International Airport on Sunday afternoon, striking multiple vehicles and bursting… pic.twitter.com/6XLpT6mVaP
„Боинг 767-300“ компаније „Амазон прајм ер“, који је полетио из Сан Хуана у Порторику, ударио је и у неколико возила на прометној саобраћајници и запалио се.
🚨 BREAKING: New video shows the Amazon Prime Air 767 OVERRUNNING Runway 30 in Miami, jumping a road, and coming to a stop before catching fire— Nick Sortor (@nicksortor) September 6, 2026
MANY more lives would have been lost if Miami didn’t have an Arresting System (EMAS) at the end of the runway.
Thank GOD for that.… pic.twitter.com/WixKhY8o1I
Подаци са странице „ФлајтРадар24“ показују да је авион напустио писту крећући се брзином од 207 километара на час. Летјелица се зауставила у пламену у близини паркинга „Амазоновог“ складишта.
Спасилачке екипе стигле су у року од неколико секунди. Шеф ватрогасне службе Рајед Џадалах потврдио је да су ватрогасци морали извлачити људе заробљене испод и унутар смрсканих возила.
Савезна управа за авијацију (ФАА) одмах је наредила приземљење свих летова, док ће детаљну истрагу преузети Национални одбор за безбједност саобраћаја (НТСБ).
Градоначелница округа Мајами-Дејд Данијела Левин Кава изјавила је да су напори усмјерени на помоћ породицама и повријеђенима.
Компанија „Амазон“ изразила је саучешће због разорног губитка и нагласила да у потпуности сарађује с локалним властима.
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