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Тешка несрећа: Авион пао на улицу, најмање пет особа погинуло

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07.09.2026 06:57

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Тешка несрећа: Авион пао на улицу, најмање пет особа погинуло
Фото: Tanjug / AP / Lynne Sladky

У несрећи теретног авиона „Боинг 767“, који се срушио и прелетио писту приликом покушаја слијетања на Међународни аеродром у Мајамију (МИА), погинуло је најмање пет особа.

У несрећи је повријеђено пет особа. Троје од петоро повријеђених налази се у критичном стању.

„Боинг 767-300“ компаније „Амазон прајм ер“, који је полетио из Сан Хуана у Порторику, ударио је и у неколико возила на прометној саобраћајници и запалио се.

Подаци са странице „ФлајтРадар24“ показују да је авион напустио писту крећући се брзином од 207 километара на час. Летјелица се зауставила у пламену у близини паркинга „Амазоновог“ складишта.

Спасилачке екипе стигле су у року од неколико секунди. Шеф ватрогасне службе Рајед Џадалах потврдио је да су ватрогасци морали извлачити људе заробљене испод и унутар смрсканих возила.

Савезна управа за авијацију (ФАА) одмах је наредила приземљење свих летова, док ће детаљну истрагу преузети Национални одбор за безбједност саобраћаја (НТСБ).

Градоначелница округа Мајами-Дејд Данијела Левин Кава изјавила је да су напори усмјерени на помоћ породицама и повријеђенима.

Компанија „Амазон“ изразила је саучешће због разорног губитка и нагласила да у потпуности сарађује с локалним властима.

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Тагови :

Мајами

пао авион

Америка

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