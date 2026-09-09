Почело је: Јако невријеме погодило Словенију, срушени кровови, оборена дрвећа!

Аутор:АТВ редакција
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Јако невријеме захватило је поједине дијелове Словеније.
У Љубљани је пао кров се једне од стамбених зграда.
Према подацима словеначке Управе цивилне заштите оборен је већи број дрвећа.
Такође постоје извјештаји о дрвећу које је пало на аутомобиле и пут, а једно од њих и на платформу зграде бензинске станице. За сада нема извјештаја о повријеђенима, преноси 24ur.com.
У низијама, најјачи ветрови су били дуж обале, гдје су удари вјетра достизали око 50 километара на час. У висоравни, на метеоролошкој станици Канин, забиљежени су удари вјетра до 103 километра на сат, наводи Арс.
Геолошки завод Словеније упозорава да је због прогнозе обилнијих пљускова данас и у четвртак повећан ризик од клизишта, посебно на подручју југозападне и западне Словеније. Вјероватноћа клизишта ће се повећавати сразмјерно количини падавина и у другим дијеловима земље.
- Становници треба да буду опрезни на промјене у тлу, зградама и падинама. Посебно треба да буду опрезни на појаву свјежих пукотина, слегања и клизишта, и стагнацију површинских вода. У случају промјена у тлу или зградама, или у случају клизишта, позовите 112 - написали су у саопштењу за јавност.
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