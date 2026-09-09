Logo

Почело је: Јако невријеме погодило Словенију, срушени кровови, оборена дрвећа!

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
09.09.2026 13:25

Коментари:

0
Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Јако невријеме захватило је поједине дијелове Словеније.

У Љубљани је пао кров се једне од стамбених зграда.

Према подацима словеначке Управе цивилне заштите оборен је већи број дрвећа.

Такође постоје извјештаји о дрвећу које је пало на аутомобиле и пут, а једно од њих и на платформу зграде бензинске станице. За сада нема извјештаја о повријеђенима, преноси 24ur.com.

У низијама, најјачи ветрови су били дуж обале, гдје су удари вјетра достизали око 50 километара на час. У висоравни, на метеоролошкој станици Канин, забиљежени су удари вјетра до 103 километра на сат, наводи Арс.

Геолошки завод Словеније упозорава да је због прогнозе обилнијих пљускова данас и у четвртак повећан ризик од клизишта, посебно на подручју југозападне и западне Словеније. Вјероватноћа клизишта ће се повећавати сразмјерно количини падавина и у другим дијеловима земље.

- Становници треба да буду опрезни на промјене у тлу, зградама и падинама. Посебно треба да буду опрезни на појаву свјежих пукотина, слегања и клизишта, и стагнацију површинских вода. У случају промјена у тлу или зградама, или у случају клизишта, позовите 112 - написали су у саопштењу за јавност.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Словенија

невријеме

падавине

Коментари (0)

Више из рубрике

Мушкарац запалио аутомобил шефу. Послао му снимак

Регион

Запалио шефов ауто па му послао снимак

4 ч

0
Радари у ЗДК

Регион

Хрватска уводи нове радаре на путеве: Препознаваће и таблице из БиХ

4 ч

0
Бојкот наставе због учитељице: Спава на часу, вријеђа ученике

Регион

Бојкот наставе због учитељице: Спава на часу, вријеђа ученике

6 ч

0
Ужас у Слатини: Мушкарац убио жену, одмах ухапшен

Регион

Ужас у Слатини: Мушкарац убио жену, одмах ухапшен

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

39

Огласила се бивша супруга Џенана Лончаревића: "Сад је мој ред"

15

34

Пресрели га и изрешетали: Пала коначна пресуда убицама младог ватерполисте

15

27

Битно: Идентитет, реакцијe и отворенa питања о лијечењу Ратка Младића

15

23

Огласио се Кремљ: Познато о чему су Путин и Трамп разговарали

15

21

Минић се руковао са Бланушом: И онда нама странци причају о демократији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима