Број преминулих од еболе прешао 3.175

Аутор:АТВ редакција
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Број потврђених случајева еболе у Демократској Републици Конго повећан је на 6.604, са 3.175 смртних исхода, саопштио је Национални институт за јавно здравље.
"У протекла 24 часа забиљежена су 82 нова случаја и 41 смртни исход", наводи се у саопштењу.
Према ријечима љекара и хуманитарних радника које је "Вашингтон пост" интервјуисао у провинцијама Итури и Сјеверни Киву, званична статистика може одражавати само дио стварног броја случајева.
Многе заражене особе нису укључене у системе епидемиолошког надзора, а значајан број њих умире ван медицинских установа.
Тренутно ни вакцина нити третман за нови сој еболе "бундибугјо" нису званично лиценцирани.
Међутим, лабораторијски подаци указују на то да нова вакцина "ервебо" може пружити извјесну заштиту, преноси Срна.
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