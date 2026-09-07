Сахрањен генерал Ратко Младић: Десетине хиљада грађана га испратило на вјечни починак

Аутор:АТВ редакција
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Генерал Ратко Младић сахрањен је данас на Топчидерском гробљу у Београду поред своје кћерке Ане.
Ковчег са тијелом генерала Младића био је изложен од 7.00 до 12.00 часова у цркви Светог Луке у београдском насељу Видиковац, гдје се од њега опростило хиљаде грађана.
Од генерала су се опростили и представници Републике Српске и Србије, као и бројни други из региона и свијета.
Опијело генералу Младићу служио је патријарх српски Порфирије.
Србија
Шта је патријарх Порфирије рекао на опијелу Ратку Младићу
Након тога, погребна поворка се упутила на Топчидерско гробље, а генерала је на вјечни починак испратило на десетине хиљада грађана.
Опроштајне говоре су одржали генералов саборац генерал-потпуковник Петар Шкрбић и син Дарко.
Генерал Младић преминуо је 27. августа у притворској болници у Хагу.
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