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Сахрањен генерал Ратко Младић: Десетине хиљада грађана га испратило на вјечни починак

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07.09.2026 15:17

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Сахрањен генерал Ратко Младић: Десетине хиљада грађана га испратило на вјечни починак
Фото: Tanjug / AP / OLIVER BUNIĆ

Генерал Ратко Младић сахрањен је данас на Топчидерском гробљу у Београду поред своје кћерке Ане.

Сахрана генерала Ратка Младића

Ковчег са тијелом генерала Младића био је изложен од 7.00 до 12.00 часова у цркви Светог Луке у београдском насељу Видиковац, гдје се од њега опростило хиљаде грађана.

Од генерала су се опростили и представници Републике Српске и Србије, као и бројни други из региона и свијета.

Представници Српске на сахрани генерала Младића

Опијело генералу Младићу служио је патријарх српски Порфирије.

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Након тога, погребна поворка се упутила на Топчидерско гробље, а генерала је на вјечни починак испратило на десетине хиљада грађана.

Опроштајне говоре су одржали генералов саборац генерал-потпуковник Петар Шкрбић и син Дарко.

Хиљаде грађана на сахрани генералу Младићу

Генерал Младић преминуо је 27. августа у притворској болници у Хагу.

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Тагови :

Ратко Младић сахрана

Ратко Младић

Дарко Младић

Београд

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