За културу у Српској издвојено 624.200 КМ: Објављени резултати девет јавних конкурса

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Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је данас, 7.9.2026. године, резултате осам јавних конкурса.
Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је данас, 7.9.2026. године, резултате осам јавних конкурса расписаних на основу Правилника о поступку избора и начину суфинансирања програма и пројеката у култури, те резултате Јавног конкурса за суфинансирање пројеката културног стваралаштва националних мањина, расписаног на основу Правилника о критеријумима и поступку расподјеле средстава за суфинансирање пројеката културног стваралаштва националних мањина Републике Српске.
Укупан износ подршке коју Министарство просвјете и културе Републике Српске додјељује за пројекте и програме у култури по овим конкурсима износи 624.200,00 КМ.
За осам јавних конкурса, који су за пријаве били отворени у периоду од 2. јуна до 2. јула 2026. године, процедура избора пројеката спроведена је на основу новог Правилника о поступку избора и начину суфинансирања програма и пројеката у култури.
Кроз пажљиво осмишљене конкурсе, Министарство наставља континуирану и системску подршку умјетничком стваралаштву из свих области умјетности, као и установама, удружењима и свим актерима који активно доприносе богаћењу и очувању културног живота Републике Српске.
На основу стручних оцјена именованих комисија, издвојено је укупно 574.200,00 КМ за суфинансирање пројеката у оквиру осам конкурса, и то:
Јавног конкурса за суфинансирање пројеката из области музичке и музичко-сценске дјелатности;
Јавног конкурса за суфинансирање позоришне умјетности;
Јавног конкурса за суфинансирање пројеката из области визуелне и мултимедијалне умјетности;
Јавног конкурса за суфинансирање пројеката промоције културног насљеђа;
Јавног конкурса за суфинансирање књижевних манифестација;
Јавног конкурса за суфинансирање пројеката културно-умјетничких друштава и ансамбала народних игара и пјесама;
Јавног конкурса за суфинансирање издавачке дјелатности;
Јавног конкурса за суфинансирање програма рада струковних репрезентативних удружења.
Примјена новог Правилника, који је усвојен у априлу 2026. године, донијела је значајне квалитативне искораке у спровођењу овогодишњих конкурса. Посебно позитивно показала се могућност директне пријаве за физичка лица у одређеним категоријама, чиме је пружена директна подршка самосталним умјетницима, ауторима и младим ствараоцима.
Поред наведених осам конкурса, Министарство је и ове године пружило подршку пројектима националних мањина кроз Јавни конкурс за суфинансирање пројеката културног стваралаштва националних мањина, за шта је издвојено 50.000,00 КМ.
Општи циљ свих конкурса је дугорочно унапређење културне сцене, јачање капацитета свих субјеката у култури, као и подстицање високог квалитета и разноврсности умјетничке продукције.
Министарство просвјете и културе ће и у наредном периоду наставити да подстиче развој програма и пројеката у култури у свим дијеловима Републике Српске.
Резултати наведених конкурса доступни су на интернет страници Министарства просвјете и културе, саопштено је из министарства.
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