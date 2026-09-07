Шта је патријарх Порфирије рекао на опијелу Ратку Младићу

Аутор:АТВ редакција
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Патријарх Порфирије истакао је данас у цркви Светог Лука на Видиковцу, у оквиру сахране Ратка Младића, да ће "име генерала Ратка Младића остати дубоко уткано у памћење и молитве највећег дијела српског православног народа, који према њему осјећа и негује дубоку захвалност, јер га види као војника и команданта који је у једном тешком и трагичном времену стајао на челу војске свога народа, носио велику одговорност и терет, поднео жртву и положио живот за слободу, одбрану и опстанак свога рода".
"Данас стојимо пред одром раба Божијег и брата нашег, Ратка генерала, за кога знамо да је био хришћанин и о коме свједоче свештеници који су га походили да се посљедњих година смирено исповиједао и причешћивао тијелом и крвљу Христовом, вјерујући и надајући се у милост и љубав Божију, и који се на крају упокојио држећи крст, крст Христолики на својим грудима", рекао је Порфирије током опијела Ратку Младићу.
Порфирије је рекао да "данас стојимо пред животом који није могуће одвојити од једног страшног времена, од ужасног рата, великих страдања, дубоких рана и траума, изгубљених домова, живота и гробова".
"И зато се, молећи се данас за душу покојника, за душу ратног генерала, по угледу на Христа Господа, молимо и за све оне чији су животи угашени у том рату", рекао је Порфирије.
Истакао је да се "молимо једном душом, једним умом, једним срцем, за покој и душе и спасење раба Божијег Ратка".
"Молимо се да му Господ опрости сваки грех, вољни и невољни, знани и незнани, и да га настани у месту светлом, у месту цветном, у месту покоја, где нема болести, ни жалости, ни уздисаја, него где је живот бесконачни'', рекао је патријарх.
Додао је да је и "молитва Господу да породици и сродницима Ратка Младића дарује утјеху и наду на живот вечни".
Патријарх је рекао да посљедња ријеч о човјеку не припада смрти, не припада ни гробу, ни пролазности, ни ништавилу већ васкрслом Христу.
"И свети апостол Павле нас на то подсећа када каже: 'Ко си ти који судиш туђем слузи?' Постоје наша разумевања људска, постоје људски судови, људска правда, и они имају своје домете и свој значај, али они су баш као што је и природа човекова условљена и пролазна, и сами условљени многим знаним и незнаним, видљивим и невидљивим, објективним и варљивим факторима. Постоји и искуство читавих народа да земаљски суд и земаљска правда нису увек свима мерила истом мером", указао је Порфирије.
"Наш народ носи такво горко искуство, не поричући одговорност човека за своја дела".
"Знамо да ниједан земаљски суд није непогрешив, нити његова пресуда може исцрпети истину о било ком животу, нити о једном људском животу. Зато је последњи суд Божији једини коначан и једини у потпуности праведан, јер правда је Његова, правда вечна, и реч је Његова истина. Тај суд није налик судовима људским", рекао је патријарх.
Како је рекао, пред тим судом стоје једно наспрам другог или боље рећи једно у сусрет другом - бескрајна љубав Божија према човеку и слобода човекова да на ту љубав узврати смиреним покајањем.
"Сусрет душе човекове и љубави Божије јесте најдубља, нашем уму непојмљива тајна. Њу нећемо у потпуности разумети све до другог Христовог доласка, када ће оно што је сада скривено постати јавно и када ће се сваки људски живот показати. У пуној светлости истине Божије, Свети Оци нас зато уче да ће у вечности бити много изненађења, да се можда у близини Божијој неће наћи неки за које смо били уверени да тамо припадају, а да ће у Његовој близини бити многи које смо по својим људским мерилима сматрали далеким од Њега", рекао је Порфирије.
Нагласио је да је то разлог због којег православна Црква ни о ком не доноси коначну пресуду у односу на вечност, него се за свакога непрестано моли.
"Она се моли, нада се милости Божијој и све препушта суду Онога који једини познаје срце свакога човека и чији је суд једини праведан", напоменуо је патријарх.
Упутио је молитву Господу да свима дарује мир, слогу, покајање, међусобно разумевање, да једни друге гледамо увек и свагда искључиво и само очима Христовим.
"Нека Господ прости душу брату нашем Ратку, генералу, и нека му је вечни спомен'', рекао је Порфирије на крају беседе.
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