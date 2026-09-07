Бардела и Фараж договорили враћање миграната у Француску, услиједио политички удар са свих страна

Аутор:АТВ редакција
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Меморандум о разумијевању о заустављању миграција преко Ламанша (La Manche), који је предсједник Националног окупљања Жордан Бардела у петак потписао са Најџелом Фаражом из британске странке Реформ УК, изазвао је оштре реакције француских предсједничких кандидата из цијелог политичког спектра, пише Политико.
Према споразуму, Француска би прихватала мигранте пресретнуте у Ламаншу и враћала их на своју обалу. Критичари због тога оптужују Барделу, европосланика крајње деснице, да покушава да преда француски суверенитет у питањима имиграције.
Споразум би ступио на снагу само ако Национално окупљање и Реформ УК преузму власт у Француској, односно Уједињеном Краљевству.
Гзавије Бертран, конзервативни предсједник регије О-де-Франс, са чијих обала крећу бродови са мигрантима према Уједињеном Краљевству, на платформи Икс (X) оптужио је Барделу да се поклонио Фаражу.
Додао је да Бардела жели да од Француске направи британског подизвођача за контролу граница.
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Жан-Лик Меланшон, водећи кандидат љевице на предстојећим изборима, изјавио је да би Бардела од Француске направио британског вратара.
„Овдје није говорила Француска, него фашиста без угледа и положаја“, поручио је на предизборном скупу у суботу.
Габријел Атал, лидер странке Ренесанса предсједника Емануела Макрона, рекао је да Бардела „или не разумије енглески, или је шокантно слаб када треба да брани француске интересе“.
Споразум је иронично коментарисао и Едуар Филип, водећи кандидат десног центра.
„Ово нисмо очекивали“, написао је на платформи Икс.
Споразум су критиковали и конкуренти Националног окупљања са крајње деснице.
„Жордан Бардела пристаје да на нашем тлу прихвати странце које Велика Британија не жели“, рекао је Ерик Земур, лидер антимиграционе странке Реконкиста (Reconquête).
„Савезништво НИКАДА не смије имати било какву цијену – а поготово не на штету интегритета наших граница и нашег народа.“
Марин Ле Пен, предсједничка кандидаткиња Националног окупљања, за сада се није огласила.
Односи између ње и Барделе постали су напети откако је суд у јулу смањио казну Ле Пен због проневјере средстава Европске уније и тако јој омогућио кандидатуру.
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Прије те одлуке очекивало се да ће кандидат странке на изборима сљедеће године бити Бардела.
Фараж је прошлог мјесеца најавио да ће, ако буде изабран, покренути „највећу војну операцију у Ламаншу од Другог свјетског рата“ ради пресретања бродова и враћања миграната на француску обалу.
Међутим, особа блиска Марин Ле Пен изразила је сумњу у тај план. У разговору за Политико, под условом анонимности, тај извор је упитао:
„Зашто би их враћали у Француску ако нису Французи?“
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