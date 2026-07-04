Пријети им распад земље: Лондон у великом проблему

Аутор:АТВ редакција
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Представници политичких странака из Сјеверне Ирске, Шкотске и Велса упозоравају да би јачање десничарске странке Реформ и могући долазак њиховог лидера Најџела Фаража на власт могли изазвати озбиљну уставну кризу и убрзати распад Уједињеног Краљевства.
На конференцији у Белфасту, бивши премијер Велса Марк Дрејкефорд рекао је да би Фаражова политика, укључујући могуће строже мјере против имиграције и удаљавање од Европе, могла додатно отуђити Шкотску, Велс и Сјеверну Ирску.
Упозорио је да можда неће бити довољно времена за смирену расправу о будућности земље ако Реформ значајно ојача након наредних избора.
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Ирски министар правде Џим Окалаган сматра да Даблин треба почети припреме за могуће уједињење Ирске, док представници СДЛП-а и Син Феина упозоравају да би Фараж могао искористити високе британске трошкове за Сјеверну Ирску као аргумент за расписивање референдума о уједињењу.
Бивши ирски премијер Лео Варадкар оцијенио је да би влада предвођена Фаражом могла убрзати одржавање референдума, посебно ако покуша додатно заоштрити Брегзит и напустити Европску конвенцију о људским правима, што би отворило и питање Споразума на Велики петак.
Дрејкефорд је закључио да би, у случају распада Уједињеног Краљевства, Велс могао тражити ближу сарадњу с Ирском и Шкотском по узору на Нордијско вијеће.
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Упозорио је да због британског изборног система Реформ може освојити власт и без већинске подршке бирача, што би, према његовим ријечима, могло довести до ситуације у којој Уједињено Краљевство напусти Велс, а не обрнуто.
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