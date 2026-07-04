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Пријети им распад земље: Лондон у великом проблему

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 19:20

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Фото: Pexel/Dominika Gregušová

Представници политичких странака из Сјеверне Ирске, Шкотске и Велса упозоравају да би јачање десничарске странке Реформ и могући долазак њиховог лидера Најџела Фаража на власт могли изазвати озбиљну уставну кризу и убрзати распад Уједињеног Краљевства.

На конференцији у Белфасту, бивши премијер Велса Марк Дрејкефорд рекао је да би Фаражова политика, укључујући могуће строже мјере против имиграције и удаљавање од Европе, могла додатно отуђити Шкотску, Велс и Сјеверну Ирску.

Упозорио је да можда неће бити довољно времена за смирену расправу о будућности земље ако Реформ значајно ојача након наредних избора.

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Ирски министар правде Џим Окалаган сматра да Даблин треба почети припреме за могуће уједињење Ирске, док представници СДЛП-а и Син Феина упозоравају да би Фараж могао искористити високе британске трошкове за Сјеверну Ирску као аргумент за расписивање референдума о уједињењу.

Бивши ирски премијер Лео Варадкар оцијенио је да би влада предвођена Фаражом могла убрзати одржавање референдума, посебно ако покуша додатно заоштрити Брегзит и напустити Европску конвенцију о људским правима, што би отворило и питање Споразума на Велики петак.

Дрејкефорд је закључио да би, у случају распада Уједињеног Краљевства, Велс могао тражити ближу сарадњу с Ирском и Шкотском по узору на Нордијско вијеће.

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Упозорио је да због британског изборног система Реформ може освојити власт и без већинске подршке бирача, што би, према његовим ријечима, могло довести до ситуације у којој Уједињено Краљевство напусти Велс, а не обрнуто.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Велика Британија

Уједињено краљевство

Лондон

Сјеверна Ирска

Велс

Шкотска

Најџел Фараж

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