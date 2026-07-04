Аутор:АТВ редакција
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Замјеник предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев изјавио је да је заузимање Константиновке успјех руских војника и важна етапа ка коначном ослобођењу Донбаса и остварењу циљева специјалне војне операције.
Медведев је истакао да ће нова безбједносна зона обухватити територије Сумске, Харковске и Дњепропетровске области.
Он је оцијенио да су тврдњи Кијева и његових западних савезника о наводном преласку иницијативе на страну украјинских снага усмјерене искључиво на обезбјеђивање нове војне помоћи.
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"Лажна реторика бандеровског Кијева и његових помахниталих спонзора потребна је само ради њиховог политичког опстанка и добијања новог новца за рат. Како би иначе својим народима објаснили губитак 20 одсто некадашње територије и нестанак половине становништва", написао је Медведев на платформи "Макс", преноси Срна.
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