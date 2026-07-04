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Медведев: Заузимање Константиновке важна етапа у ослобађању Донбаса

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 18:03

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Дмитриј Медведев
Фото: Youtube/ Global News

Замјеник предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев изјавио је да је заузимање Константиновке успјех руских војника и важна етапа ка коначном ослобођењу Донбаса и остварењу циљева специјалне војне операције.

Медведев је истакао да ће нова безбједносна зона обухватити територије Сумске, Харковске и Дњепропетровске области.

Он је оцијенио да су тврдњи Кијева и његових западних савезника о наводном преласку иницијативе на страну украјинских снага усмјерене искључиво на обезбјеђивање нове војне помоћи.

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"Лажна реторика бандеровског Кијева и његових помахниталих спонзора потребна је само ради њиховог политичког опстанка и добијања новог новца за рат. Како би иначе својим народима објаснили губитак 20 одсто некадашње територије и нестанак половине становништва", написао је Медведев на платформи "Макс", преноси Срна.

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Тагови :

Дмитриј Медведев

Донбас

Константиновка

Руска војна операција 2026

Украјина

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