Минић: Не дозволити да се забораве српске жртве Подриња и Бирча

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић поручио је данас да је дужност српског народа да памти и чува истину и да никада не дозволи да 3.267 Срба које су муслимани током протеклог рата убили у средњем Подрињу и Бирчу буду заборављени.
"Ово је дан када се ћути и глава погиње само пред сјенима страдалих. Као учесник Одбрамбено-отаџбинског рата, знам колика је цијена слободе. Зато је наша дужност да памтимо, чувамо истину и никада не дозволимо да српске жртве Подриња и Бирча буду заборављене. Вјечна им слава", навео је Минић на друштвеној мрежи Икс.
У Братунцу је данас обиљежено више од тридесет година од муслиманског злочина над 3.267 Срба у средњем Подрињу и Бирчу.
Ово je дан када се ћути и глава погиње само пред сјенима страдалих.— Саво Минић (@minic_savo) July 4, 2026
Као учесник Одбрамбено-отаџбинског рата, знам колика је цијена слободе. Зато је наша дужност да памтимо, чувамо истину и никада не дозволимо да српске жртве Подриња и Бирча буду заборављене.
Вјечна им слава! pic.twitter.com/2vh5kOYz2q
Помен је служио Његова светост патријарх српски Порфирије уз саслужење архијереја, а обиљежавању су присуствовали званичници Српске и Србије, као и амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов, те савјетник америчког предсједника за духовна питања Марк Бернс.
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