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Минић: Не дозволити да се забораве српске жртве Подриња и Бирча

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 17:36

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић цјелива икону у Подрињу.
Фото: Screenshot/X

Премијер Републике Српске Саво Минић поручио је данас да је дужност српског народа да памти и чува истину и да никада не дозволи да 3.267 Срба које су муслимани током протеклог рата убили у средњем Подрињу и Бирчу буду заборављени.

"Ово је дан када се ћути и глава погиње само пред сјенима страдалих. Као учесник Одбрамбено-отаџбинског рата, знам колика је цијена слободе. Зато је наша дужност да памтимо, чувамо истину и никада не дозволимо да српске жртве Подриња и Бирча буду заборављене. Вјечна им слава", навео је Минић на друштвеној мрежи Икс.

У Братунцу је данас обиљежено више од тридесет година од муслиманског злочина над 3.267 Срба у средњем Подрињу и Бирчу.

Помен је служио Његова светост патријарх српски Порфирије уз саслужење архијереја, а обиљежавању су присуствовали званичници Српске и Србије, као и амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов, те савјетник америчког предсједника за духовна питања Марк Бернс.

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Тагови :

Саво Минић

Подриње

Злочин над Србима

Република Српска

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