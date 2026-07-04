Српска уводи два потпуно нова права, ево ко ће добијати до 800 КМ мјесечно

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Допуне Закона о социјалној заштити, које је недавно усвојила Народна скупштина Републике Српске, званично ступају на снагу.
Овим законским рјешењем уведена су два потпуно нова права у систему социјалне заштите, с циљем значајног побољшања материјалног положаја најугроженијих категорија грађана и њихових породица.
За финансирање ових права у буџету Републике Српске обезбијеђено је готово 20 милиона КМ за наредних шест мјесеци.
Прво и уједно најобухватније право односи се на увођење посебног додатка на личну инвалиднину, који ће користити више од 7.700 људи. Коме је намијењена ова подршка, појашњавају из Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске.
„Право на посебан додатак на личну инвалиднину је намијењено лицима која користе право на личну инвалиднину, а у циљу побољшања материјалног положаја лица која имају тјелесно оштећење у висини од 70 одсто до 100 одсто“, наводе из Министарства здравља и социјалне заштите РС за БЛ портал.
Додатак ће се обрачунавати као проценат просјечне нето плате остварене у Републици Српској у претходној години. Тако ће корисници са 100 одсто тјелесног оштећења остваривати 35,34 одсто од основице, за 90 одсто оштећења предвиђено је 29,12 одсто, за 80 одсто 24,94 одсто, док ће грађанима са 70 одсто оштећења припадати 20,80 одсто од основице.
Како ће то изгледати у пракси и који је циљ овог рјешења, појашњавају из ресорног министарства.
„Висина овог права одређена је тако да збир овог додатка и права на личну инвалиднину износи 800 КМ за кориснике са највећим степеном тјелесног оштећења од 100 одсто, а за остале кориснике сразмјерно висини њиховог тјелесног оштећења“, истичу из Министарства здравља и социјалне заштите РС.
Република Српска
Калабухов: Сви морају бити свјесни страдања Срба у средњем Подрињу и Бирчу
Прерачунато у конкретне износе, особе са инвалидитетом од 100 одсто примаће додатак од око 540 КМ, па ће заједно са постојећом инвалиднином мјесечно добијати укупно 800 КМ. Корисницима са 90 одсто тјелесног оштећења припадаће око 445 КМ додатка, односно укупно око 659 КМ, за 80 одсто око 382 КМ, односно укупно око 565 КМ, док ће особе са 70 одсто оштећења примати око 317 КМ додатка, односно укупно око 470 КМ.
Колико је новца обезбијеђено за ову намјену, откривају у Министарству.
„За ово ново право је у буџету потребно обезбиједити додатних 19,5 милиона КМ за шест мјесеци ове године, имајући у виду да је у систему тренутно око 7.700 корисника личне инвалиднине“, појашњавају из Министарства.
Поред повећања примања за особе са инвалидитетом, законским допунама исправљена је и дугогодишња неправда према породицама које брину о дјеци са сметњама у развоју. До сада су родитељи губили право на финансијску подршку када њихово дијете наврши 30 година живота.
Хроника
Завршена обдукција: Познат узрок смрти шестогодишње дјевојчице
„Право на посебан додатак за бригу о дјетету са сметњама у развоју, односно лицу са инвалидитетом намијењено је родитељима-његоватељима чије дијете је навршило 30 година живота, због чега су родитељи до сада губили право прописано Законом о дјечјој заштити“, наглашавају из Министарства здравља и социјалне заштите РС за БЛ портал.
Овај додатак износиће 42,60 одсто просјечне нето плате из претходне године, што значи да ће родитељи наставити да примају исти износ који су остваривали до 30. године живота дјетета, односно тренутно 651 КМ мјесечно.
Колико ће средстава бити издвојено за ову мјеру, прецизирају у Министарству.
„За ово друго ново право је, према процјенама, потребно у буџету до краја године обезбиједити додатна средства у износу од око 400.000 КМ“, кажу из Министарства.
Скоро 20 милиона КМ за јачу социјалну заштиту
У ресорном министарству истичу да ова законска рјешења представљају нови вид системске подршке најосјетљивијим категоријама становништва.
„Закон о допунама Закона о социјалној заштити прописао је наведена нова права у систему као посебан вид финансијске подршке родитељима дјеце са сметњама у развоју, односно лицима са инвалидитетом“, закључују из Министарства здравља и социјалне заштите РС.
Буџетска издвајања од скоро 20 милиона КМ показују да од сутра ова права постају дио система у пракси. Увођењем посебног додатка на личну инвалиднину и укидањем старосне границе од 30 година за родитеље-његоватеље, додатну финансијску сигурност добиће више од 7.700 најугроженијих грађана и породица широм Републике Српске, преноси БЛ портал.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
13 мин0
Република Српска
16 мин0
Регион
30 мин0
БиХ
37 мин0
Република Српска
13 мин0
Република Српска
16 мин0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч5
Најновије
16
00
15
52
15
49
15
35
15
28
Тренутно на програму