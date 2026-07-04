Додик: Страдање нашег народа готово да нико није примјетио осим нас самих

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Ми морамо да размишљамо на који начин ћемо градити будућност, јер страдање нашег народа готово да нико није примјетио осим нас самих, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик на комеморацији у Братунцу.
"Хвала вам свима који сте овдје на мјесту страдања нашег народа. А страдали су само зато што су хришћани, и то су били до задњег даха на својим кућним праговима. Сваке године све нас је више на овом мјесту", рекао је Додик
Он је нагласио да му је жао свакога невиног настрадалога, али најгоре је кад страда истина, а она каже да је овдје страдало 3.267 Срба.
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"Лажи које се пласирају у континуитету не могу вјечно остати. Имамо савезнике, прије свих у Србији, која је тежња нашег народа. Нијемци су прије 30 година ујединили двије државе. Њихова парола је била "један народ, једна држава". Када ми то желимо, онда не може", истакао је Додик.
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