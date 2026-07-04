Сјећање на голготу: Обиљежено страдање 3.267 Срба средњег Подриња и Бирча

Аутор:АТВ редакција
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Његова светост патријарх српски Порфирије служи је на братуначком гробљу парастос за 3.267 српских жртава из средњег Подриња и Бирча, које су припадници муслиманских снага убили од 1992. до 1995. године.
У Братунцу су били и бројни званичници Републике Српске, Србије и Црне Горе.
Парастосу су присуствовали предсједник Републике Српске Синиша Каран, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, премијер Саво Минић, као и предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Присутни су били и изасланик српског члана Предсједништва БиХ Бошко Томић, министри у Влади Републике Српске, народни посланици, представници Српске у заједничким институцијама, влада Србије и Црне Горе, руски амбасадор у БиХ Игор Калабухов, те сенатор Републике Српске Александар Вулин.
Парастосу су присуствовали и припадници Трећег пјешадијског Република Српска пука Оружаних снага БиХ, представници организација и удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата, начелници општина из средњег Подриња и Бирча и велики број вјерника.
Парастосу су присуствовали и Пастор Марк Бернс, савјетник за духовна питања америчког предсједника Доналда Трампа.
Помен се даје за 3.267 српских жртвама из средњег Подриња и Бирча убијених од 1992. до 1995. године, а поводом 34 године од великог страдања Срба на Петровдан 1992. године у селима око Сребренице и Братунца, када је убијено 69 војника и цивила, а заробљено 22 од којих нико није преживио.
Након парастоса код спомен-крста положени су вијенци и цвијеће.
Ми морамо да размишљамо на који начин ћемо градити будућност, јер страдање нашег народа готово да нико није примјетио осим нас самих, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик на комеморацији у Братунцу.
"Хвала вам свима који сте овдје на мјесту страдања нашег народа. А страдали су само зато што су хришћани, и то су били до задњег даха на својим кућним праговима. Сваке године све нас је више на овом мјесту", рекао је Додик.
Претходно је патријарх Порфирије служио литургију у порти Храма Успења Пресвете Богородице у Братунцу.
Овогодишње обиљежавање одржава се под слоганом "У Братунац се не зове, у Братунац се иде".
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