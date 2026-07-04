Служен помен страдалим Србима и положени вијенци

Аутор:АТВ редакција
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На братуначком гробљу служен је парастос за 3.267 српских цивила и војника из средњег Подриња које су припадници муслиманских снага убили у протеклом рату, а код Спомен-крста положени су вијенци и цвијеће.
У име Републике Српске вијенац су положили предсједник Републике Српске Синиша Каран, предсједник Народне скупштине Ненад Стеванић, премијер Саво Минић, те предсједник Милорад Додик.
Цвијеће је на Спомен-крст положио и пастор Марк Бернс, савјетник за духовна питања америчког предсједника Доналда Трампа, као и амбадор Русије у БиХ Игор Калабухов.
Вијенац је положила и делегација Србије у којој је било више министара.
Након парастоса, којем је присуствовало више хиљада грађана, и полагања вијенаца, програм обиљежавања 34 године од страдања Срба из средњег Подриња, биће настављен обраћањем званичника.
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