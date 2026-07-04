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Служен помен страдалим Србима и положени вијенци

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 12:33

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На братуначком гробљу служен је парастос за 3.267 српских цивила и војника из средњег Подриња које су припадници муслиманских снага убили у протеклом рату, а код Спомен-крста положени су вијенци и цвијеће.
Фото: АТВ

На братуначком гробљу служен је парастос за 3.267 српских цивила и војника из средњег Подриња које су припадници муслиманских снага убили у протеклом рату, а код Спомен-крста положени су вијенци и цвијеће.

У име Републике Српске вијенац су положили предсједник Републике Српске Синиша Каран, предсједник Народне скупштине Ненад Стеванић, премијер Саво Минић, те предсједник Милорад Додик.

Цвијеће је на Спомен-крст положио и пастор Марк Бернс, савјетник за духовна питања америчког предсједника Доналда Трампа, као и амбадор Русије у БиХ Игор Калабухов.

Вијенац је положила и делегација Србије у којој је било више министара.

Након парастоса, којем је присуствовало више хиљада грађана, и полагања вијенаца, програм обиљежавања 34 године од страдања Срба из средњег Подриња, биће настављен обраћањем званичника.

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Тагови :

положени вијенци

Братунац

Злочин над Србима

Република Српска

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