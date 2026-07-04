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Језив напад у Хрватској: Вандализовано возило из Београда, исписано "убиј Србина"

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 12:26

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полиција Хрватска
Фото: МУП Хрватске

Поречка полицијска управа примила је пријаву о вандализму који се догодио у ноћи између 1. и 2. јула на подручју Фунтане код Пореча, гдје је за сада непознати починитељ тешко оштетио аутомобил са регистарским ознакама Републике Србије.

Како је саопштено из тамошње полицијске управе, на лицу мјеста је извршен увиђај, а надлежне службе тренутно спроводе интензивно криминалистичко истраживање и трагају за непознатим вандалом који је насрнуо на приватну имовину туриста.

Да инцидент има јасну националистичку позадину и елементе говора мржње, свједоче и фотографије са лица мјеста које су медијима прослиједили згрожени очевици.

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На фотографијама се јасно види да је аутомобил београдских регистарских ознака дивљачки изгребан оштрим предметом, а на каросерији возила је крупним словима урезана пријетећа порука "УБИЈ СРБИНА".

Овај инцидент изазвао је оштре реакције и узнемиреност међу туристима и локалним мјештанима у Истри, регији која иначе важи за једну од најтолерантнијих и најпосјећенијих дестинација за госте из Србије током љетње сезоне. Истрага је у току, а полиција апелује на све који имају било какве информације о овом догађају да се јаве најближој станици.

Фотографију поменутог вандализма можете погледати на овом линку, преноси Телеграф.рс.

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Тагови :

Истра

Хрватска

говор мржње

инцидент

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