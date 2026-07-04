Литија кренула од Храма ка гробљу, предводи је патријарх Порфирије

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Његова светост патријарх српски Порфирије предводи литију која је кренула од Храма Успења Пресвете Богородице до гробља у Братунцу, гдје ће служити парастос за 3.267 убијених Срба са подручја средњег Подриња и Бирча.
У литији су предсједник Републике Српске Синиша Каран, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, премијер Саво Минић, изасланик српског члана Предсједништва БиХ Бошко Томић, те лидер СНСД-а Милорад Додик.
Учесници литије су и министри у Влади Републике Српске, народни посланици, представници Срба у заједничким институцијама, влада Србије и Црне Горе, Трећег пјешадијског /Република Српска/ пука Оружаних снага БиХ, начелници општина из средњег Подриња и Бирча и других локалних заједница у Српској, велики број архијереја, свештенства и вјерника.
Република Српска
Каран: Лажним пресудама Србима жељели да потпуно промјене карактер рата
Претходно је патријарх служио Свету архијерејску литургију у Храму Успења Пресвете Богородице уз саслужење Његовог високопреосвештенства митрополита дабробосанског Хризостома и више архијереја Српске православне цркве.
Након парастоса званичници ће положити цвијеће и вијенце код централног спомен-крста на братуначком гробљу.
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