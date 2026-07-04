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Додик: Веома важно што је Трампов савјетник данас у Братунцу

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 12:47

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Пастор Марк Бернс, савјетник за духовна питања америчког предсједника Доналда Трампа
Фото: x.com/MiloradDodik

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да је веома важно то што данас пастор Марк Бернс, савјетник за духовна питања америчког предсједника Доналда Трампа, присуствује у Братунцу централној комеморацији поводом обиљежавања 34 године од српског страдања у средњем Подрињу и Бирчу.

"Истина кад-тад дође на видјело и не може се сакрити", објавио је Додик на друштвеној мрежи Икс.

На братуначком гробљу служен је парастос за 3.267 српских цивила и војника из средњег Подриња које су припадници муслиманских снага убили у протеклом рату, а код Спомен-крста положени су вијенци и цвијеће.

Парастосу је присуствовао савјетник за духовна питања америчког предсједника Марк Бернс, који је претходно учествовао у литији од Храма Успења Пресвете Богородице до гробља у Братунцу.

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Тагови :

Марк Бернс

Милорад Додик

Братунац

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