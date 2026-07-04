Додик: Веома важно што је Трампов савјетник данас у Братунцу

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да је веома важно то што данас пастор Марк Бернс, савјетник за духовна питања америчког предсједника Доналда Трампа, присуствује у Братунцу централној комеморацији поводом обиљежавања 34 године од српског страдања у средњем Подрињу и Бирчу.
"Истина кад-тад дође на видјело и не може се сакрити", објавио је Додик на друштвеној мрежи Икс.
На братуначком гробљу служен је парастос за 3.267 српских цивила и војника из средњег Подриња које су припадници муслиманских снага убили у протеклом рату, а код Спомен-крста положени су вијенци и цвијеће.
Веома је важно што данас пастор Марк Бернс, савјетник за духовна питања америчког предсједника Доналда Трампа, присуствује у Братунцу централној комеморацији поводом обиљежавања 34 године од српског страдања у средњем Подрињу и Бирчу.— Милорад Додик (@MiloradDodik) July 4, 2026
Истина кад-тад дође на видјело и не може се… pic.twitter.com/8wBGyiVVug
Парастосу је присуствовао савјетник за духовна питања америчког предсједника Марк Бернс, који је претходно учествовао у литији од Храма Успења Пресвете Богородице до гробља у Братунцу.
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Трампов савјетник и Калабухов на помену убијеним Србима
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