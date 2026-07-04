Трампов савјетник и Калабухов на помену убијеним Србима

Аутор:АТВ редакција
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Пастор Марк Бернс, савјетник за духовна питања америчког предсједника Доналда Трампа, и руски амбасадор у БиХ Игор Калабухов присуствују данас у Братунцу централној комеморацији поводом обиљежавања 34 године од српског страдања у средњем Подрињу и Бирчу.
Они присуствују помену на гробљу за 3.267 страдалих Срба са подручја средњег Подриња и Бирча, које су убили припадници муслиманских јединица.
Свету архијерејску литургију и помен свим невино страдалим српским жртвама служи Његова светост патријарх српски Порфирије.
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