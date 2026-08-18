Трамп: Нема разговора са Техераном

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да нема разговора са Ираном и да нису ни планирани, уз напомену да је Ормуски мореуз отворен.
"Поморска блокада остаје максимално на снази. Ормуски мореуз је отворен и функционише. Све поморске мине су уклоњене или детониране", објавио је Трамп на мрежи "Трут сошл".
Главни ирански преговарач Мохамед Бакер Калибаф изјавио је раније да ће мореуз остати затворен све док САД не испуне услове привременог споразума потписаног са Ираном у јуну.
"Ти услови укључују укидање америчке блокаде иранских лука, укидање нафтних санкција, ослобађање замрзнутих средстава Техерана и окончање пријетњи и војних операција на свим фронтовима", рекао је Калибаф у парламенту.
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