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Трамп: Нема разговора са Техераном

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 15:56

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Председник Доналд Трамп говори током састанка поводом потписивања извршне уредбе о вакцинама, у понедјељак, 10. августа 2026. године, у Овалном кабинету Бијеле куће у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да нема разговора са Ираном и да нису ни планирани, уз напомену да је Ормуски мореуз отворен.

"Поморска блокада остаје максимално на снази. Ормуски мореуз је отворен и функционише. Све поморске мине су уклоњене или детониране", објавио је Трамп на мрежи "Трут сошл".

Главни ирански преговарач Мохамед Бакер Калибаф изјавио је раније да ће мореуз остати затворен све док САД не испуне услове привременог споразума потписаног са Ираном у јуну.

"Ти услови укључују укидање америчке блокаде иранских лука, укидање нафтних санкција, ослобађање замрзнутих средстава Техерана и окончање пријетњи и војних операција на свим фронтовима", рекао је Калибаф у парламенту.

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Таг :

Доналд Трамп

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