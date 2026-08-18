Калинић: То је то...

Аутор:АТВ редакција
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"То је то, дошао је моменат да се каже доста", прво је оглашавање Николе Калинића након објаве да завршава играчку каријеру.
"То је то, дошао је моменат да се каже доста. Једно дивно путовање од 17 година долази до краја. Имао сам невјероватну срећу да све што сам икада желио, успио сам да урадим. Упознао сам свијет, стекао пријатеље, освојио титуле, уживао играјући се и такмичећи се. Правио сам грешке и глупости и будалаштине, било их је гомила, али никада нисам одустајао. Увијек сам вјеровао да ћу сљедећу утакмицу бити бољи, паметнији.
Увијек сам се трудио да будем искрен и поштен према кошарци, према клубу, према себи и мислим да сам у већини случајева успио и да сам и ту имао срећу да ми се све врати. Једна луцкаста глава из Суботице и невјероватна жеља за успјехом.
Хвала свима на подршци, похвалама, критикама. Хвала мојим саиграчима, тренерима, људима у клубовима, навијачима и свим осталима који су били део мог пута. Знам да често нисам био лаган за сарадњу, али имам своје принципе и начела од којих не одустајем. Била је ово једна луда вожња и хвала вам свима.
Настављамо авантуру, само у другачијим улогама", пише у поруци.
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