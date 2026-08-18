Logo

Калинић: То је то...

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 18:38

Коментари:

0
Калинић: То је то...
Фото: ATV

"То је то, дошао је моменат да се каже доста", прво је оглашавање Николе Калинића након објаве да завршава играчку каријеру.

"То је то, дошао је моменат да се каже доста. Једно дивно путовање од 17 година долази до краја. Имао сам невјероватну срећу да све што сам икада желио, успио сам да урадим. Упознао сам свијет, стекао пријатеље, освојио титуле, уживао играјући се и такмичећи се. Правио сам грешке и глупости и будалаштине, било их је гомила, али никада нисам одустајао. Увијек сам вјеровао да ћу сљедећу утакмицу бити бољи, паметнији.

Увијек сам се трудио да будем искрен и поштен према кошарци, према клубу, према себи и мислим да сам у већини случајева успио и да сам и ту имао срећу да ми се све врати. Једна луцкаста глава из Суботице и невјероватна жеља за успјехом.

Хвала свима на подршци, похвалама, критикама. Хвала мојим саиграчима, тренерима, људима у клубовима, навијачима и свим осталима који су били део мог пута. Знам да често нисам био лаган за сарадњу, али имам своје принципе и начела од којих не одустајем. Била је ово једна луда вожња и хвала вам свима.

Настављамо авантуру, само у другачијим улогама", пише у поруци.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Никола Калинић

Коментари (0)

Више из рубрике

Јокић на прагу новог рекорда и историје НБА лиге

Кошарка

Јокић на прагу новог рекорда и историје НБА лиге

1 д

0
Шок! Никола Калинић завршава каријеру

Кошарка

Шок! Никола Калинић завршава каријеру

1 д

0
Веном Петрово нови је шампион финалног турнира 3x3 Јелен пиво лиге Републике Српске.

Кошарка

Веном Петрово нови шампион финалног турнира 3x3 Јелен пиво лиге Републике Српске!

1 д

0
Кошаркашице Србије

Кошарка

Ово су све кошаркашице Србије носиле око руке када су пошле у историјски меч

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

48

Соња Белина пронађена мртва

21

35

Помирили се Карлеуша и Тошић: Снимљени заједно у ресторану

21

27

Пропао трансфер Вање Милинковића Савића у Јувентус

21

23

Мушкарац ножем насрнуо на малољетнике у центру града

21

09

УЖИВО: Битно, 18.08.2026.

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима